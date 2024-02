Sean 'Diddy' Combs encara su quinta denuncia por acoso sexual, esta vez de un hombre

Sean Combs, también conocido como Puff Daddy o Diddy, se enfrenta a su quinta demanda por acoso sexual. Esta vez, la denuncia proviene de un hombre, el productor Rodney Jones Jr., quien presentó el caso el último lunes en una corte de Nueva York.



Según documentos legales obtenidos por TMZ, Jones, quien fuera productor y camarógrafo de Diddy, alega que fue objeto de agresiones sexuales en múltiples ocasiones y que se le obligó a consumir drogas durante los últimos dos años.

Diddy enfrenta su quinta denuncia por agresión sexual.Fuente: Instagram: @diddy

¿Por qué Rodney Jones Jr. demanda a Sean Combs?

Rodney Jones Jr., afirma que Diddy trató de persuadirlo para tener relaciones sexuales, minimizando los presuntos ataques como "juegos". Además, alega que Diddy lo obligó a presenciar un video en el que el DJ Stevie J tiene relaciones sexuales con otro hombre.



En otra acusación, Jones afirma que Diddy ordenó a Stevie J y a su hijo Justin Combs reclutar prostitutas, incluyendo a menores de edad para asistir a fiestas. También sostiene que Diddy lo presentó a Cuba Gooding Jr., quien supuestamente realizó avances sexuales no deseados hacia él en el yate de Diddy.

¿Qué otras demandas ha recibido Sean Combs?

La demanda presentada por Rodney Jones Jr. se suma a la de una mujer anónima denunció el 6 de diciembre que fue violada por Combs junto a otras dos personas en 2003, cuando ella era menor de edad. Además, su exnovia Cassandra Ventura también lo ha acusado de violación.



La lista de denuncias continúa con la demanda presentada por Joi Dickerson-Neal el 23 de noviembre, quien lo acusa de violación en 1991, así como la de Liza Gardner, quien asegura que él la violó a ella y a una amiga a principios de los años noventa.





¿Qué pide Rodney Jones Jr. a Sean Combs?

Rodney Jones Jr. está demandando a Sean Combs por la suma de 30 millones de dólares, alegando haber sido víctima de agresiones sexuales. Los abogados del rapero, cuya fortuna se estima en unos 90 millones de dólares, han negado categóricamente todas las acusaciones presentadas en su contra.



El abogado de Diddy, Shawn Holley, declaró a TMZ: "No es más que un mentiroso que presentó una demanda buscando descaradamente un pago no merecido (...) No es más que un intento transparente de captar titulares".



"Tenemos pruebas abrumadoras e irrefutables de que sus afirmaciones son mentiras completas. Nuestros intentos de compartir esta prueba con el abogado de Mr. Jones, Tyrone Blackburn, han sido ignorados, ya que el Sr. Blackburn se niega a devolver nuestras llamadas".

