Sean 'Diddy' Combs reaparece en redes sociales en medio de acusaciones por abuso sexual y trata de personas

Hace una semana, Sean Combs, también conocido como Puff Daddy o Diddy, se convirtió en noticia cuando agentes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos realizaron allanamientos en varias de sus propiedades. Esto ocurrió en medio de acusaciones en su contra, que incluyen abuso sexual, trata de personas y otros delitos.



El domingo pasado, Diddy reapareció en redes sociales al compartir en Instagram imágenes de su hija menor, Love, celebrando la Pascuas. En las instantáneas, se puede ver a la niña de 1 año y 5 meses, luciendo vestidos coloridos apropiados para la ocasión. En una fotose ve a la pequeña con flores en las manos, mientras que en otra aparece caminando en el campo.



Love posa con un vestido floral acompañado de un bolso a juego y un abrigo rosa, mientras que en otra imagen se le ve luciendo un conjunto púrpura que incluye un tutú y una chaqueta a cuadros. El productor acompañó las fotografías con el mensaje: "¡Felices Pascuas de parte de Baby Love!". Los comentarios están restringidos.

¿Por qué allanaron las casas de Sean Diddy Combs?

El lunes pasado, agentes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos llevaron a cabo allanamientos en algunas de las propiedades de Sean Combs, también conocido como Puff Daddy o Diddy, en Los Ángeles, Miami y Nueva York. Se han difundido fotos y videos que muestran a algunas personas siendo esposadas.



En los últimos meses, Diddy ha enfrentado acusaciones de abuso sexual, trata de personas y otros delitos. Una de estas acusaciones proviene del productor Rodney Jones Jr., quien afirma haber sido víctima de agresiones sexuales en múltiples ocasiones por parte de Diddy, y también sostiene que se le obligó a consumir drogas durante los últimos dos años.



"Durante las últimas semanas, he permanecido en silencio observando cómo intentan asesinarme, destruir mi reputación y mi legado. Se han hecho acusaciones repugnantes en mi contra por parte de personas que buscan un beneficio rápido. Permítanme ser absolutamente claro: no hice ninguna de las cosas horribles que se me están atribuyendo", escribió Diddy en diciembre.



Tras los registros en sus propiedades, el abogado de Combs, Aaron Dyer, emitió un comunicado a People criticando las acciones de las autoridades. "Hubo un uso desproporcionado de la fuerza de nivel militar mientras se ejecutaban las órdenes de registro en las residencias del Sr. Combs", afirmó.

Las denuncias contra Diddy

Sean Diddy Combs, uno de los raperos más exitosos en Estados Unidos, fue acusado en el tribunal federal de Nueva York en diciembre de 2023 por presunta violación a una menor de edad en repetidas ocasiones. La denunciante, cuyo nombre no se ha revelado, habría conocido a Combs a través de su socio Harve Pierre.



De acuerdo al testimonio, Pierre la habría sometido a actos sexuales forzados. Ya en el estudio de Combs, según la denuncia, el rapero y otros hombres la drogaron y la violaron. El abogado de la denunciante, Douglas Wigdor, anterior representante de la cantante Cassie, afirmó: "La depravación de estos actos abominables ha marcado, como es lógico, a nuestra cliente de por vida".



Esta acusación se suma a otras tres demandas, todas describiendo a Combs como un hombre violento. La primera denuncia, presentada por la cantante Cassie, se resolvió amigablemente. En la segunda, bajo una ley de Nueva York que permitía durante un año denunciar delitos sexuales ya prescritos, Joi Dickerson-Neal acusó a Combs de agresión sexual en 1992. La tercera denunciante, anónima, acusó a Combs y a su colaborador Aaron Hall de violación.

