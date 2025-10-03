A horas de conocer su sentencia, Sean ‘Diddy’ Combs pide perdón a Cassie Ventura y a todas las víctimas en una carta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A poco de conocer la sentencia por la que podría pasar más de una década en prisión, el rapero Sean ‘Diddy’ Combs envió una carta al juez federal Arun Subramanian en la que expresó su arrepentimiento y pidió disculpas a las víctimas,

El artista, de 55 años, fue hallado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, tras un juicio de ocho semanas en la corte federal de Manhattan. La Fiscalía ha solicitado que se le impongan 11 años de cárcel, aunque Combs fue absuelto de los delitos más graves -tráfico sexual y crimen organizado-.

En una misiva de cuatro páginas, Combs reconoció que los últimos dos años han sido “los más difíciles” de su vida y asumió la responsabilidad de sus actos: “Quiero disculparme y expresar mi sincero arrepentimiento por todo el daño y el dolor que he causado a otros con mi conducta. Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados”.

El productor, detenido desde septiembre de 2024 tras fracasar en sus intentos de obtener la libertad bajo fianza, admitió haber perdido el rumbo por las drogas y los excesos. “Mi caída se originó en mi egoísmo. Me he sentido humillado y quebrantado hasta la médula”, señaló en la carta.

Sean ‘Diddy’ Combs y sus disculpas a Cassie Ventura

Combs dirigió disculpas específicas a Cassie Ventura, cantante y principal testigo en su contra, así como a otra mujer identificada como “Jane”, con quienes sostuvo relaciones sentimentales y a quienes reconoció haber lastimado. “Me equivoqué por completo al ponerle las manos encima a la mujer que amaba. Mi violencia doméstica siempre será una carga pesada que tendré que llevar por siempre”, escribió.

Por su parte, Ventura también remitió una carta al juez en la que manifestó temer represalias de Combs o de sus allegados una vez que el artista recupere la libertad.

Junto a la declaración de las víctimas, el magistrado también recibió cartas de familiares, exempleados, compañeros de prisión e hijos del rapero, quienes resaltaron su faceta “cariñosa” y solicitaron clemencia en la condena.

La sentencia contra Sean ‘Diddy’ Combs se dará a conocer este viernes3 de octubre en Nueva York.