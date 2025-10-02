Sentencia a Sean 'Diddy' Combs: los cargos, el juicio, cuántos años de prisión pide la Fiscalía y todo lo que se sabe

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El productor musical y magnate del entretenimiento Sean ‘Diddy’ Combs regresará a la corte federal de Manhattan para conocer su sentencia definitiva, luego de haber sido declarado culpable en dos cargos de transporte de personas con fines de prostitución, en violación de la Ley Mann.

El jurado lo absolvió de los delitos más graves de trata sexual y conspiración por crimen organizado, pero las condenas alcanzadas aún podrían significar varios años en prisión para el rapero.

La audiencia de sentencia será determinante para el futuro del artista, quien ya permanece bajo custodia desde su arresto en 2024. En esa jornada, el juez evaluará no solo la gravedad de los delitos confirmados, también los testimonios, el tiempo que ya ha cumplido y su conducta en prisión.

¿Cuándo se dará a conocer la lectura de sentencia contra Sean ‘Diddy’ Combs?

El rapero Sean Combs será sentenciado el viernes 3 de octubre en Nueva York sin el peso de la cadena perpetua sobre sus hombros, tras ser exonerado de los cargos más graves que afrontaba (Tráfico sexual forzado, por fraude o coerción y Conspiración de crimen organizado).

Combs, de 55 años, ha pedido comparecer ante el juez federal Arun Subramanian en la audiencia, una decisión inusual en el artista que durante el proceso judicial prefirió no pronunciarse.

Los jurados le absolvieron el pasado julio de los delitos más graves que se le imputaban, por crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.

Pero le declararon culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, por los que enfrenta hasta 20 años de prisión. El equipo legal de Diddy -encabezado por el mediático Marc Agnifilo- solicitó recientemente al juez la anulación de estos dos cargos o bien la celebración de un nuevo juicio.

Sin embargo, Subramanian rechazó este martes la propuesta y mantuvo la fecha de sentencia para mañana.

¿Cuáles son los cargos y delitos que se imputan contra Sean ‘Diddy’ Combs?

Combs fue hallado culpable el pasado julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Transporte para participar en prostitución – en relación con la víctima 1 y trabajadores sexuales - implica una pena máxima de 10 años de prisión. CULPABLE



Transporte para participar en prostitución – en relación con la víctima-2 (identificada con pseudónimo) y trabajadores sexuales - implica una pena máxima de 10 años de prisión. CULPABLE

Según la acusación, ambos cargos están vinculados al traslado de sus entonces parejas sentimentales, Cassie Ventura y la otra mujer identificada como Jane, así como de acompañantes masculinos para participar en actos sexuales a cambio de dinero.

Ventura, quien tuvo una relación con Combs entre 2007 y 2018, testificó sobre los encuentros íntimos organizados por el artista. Afirmó que algunas participantes recibían pagos en efectivo de entre 1.500 y 6.000 dólares.

Por su parte, 'Jane', quien salió con Combs entre 2021 y 2024, relató situaciones similares. Dijo haber acompañado al rapero a distintos destinos, incluidas las Islas Turcas y Caicos, para participar en lo que llamó "noches de hotel", donde tenía relaciones sexuales con otros hombres en presencia de Combs.

¿Cuántos años de prisión pide la Fiscalía contra Sean ‘Diddy’ Combs?

La fiscalía ha pedido para él no menos de 11 años en prisión por “décadas de abuso” y otras conductas delictivas en las que, aseguran, incurrió el rapero.

En una carta enviada a Subramanian esta semana, la fiscalía apunta que Diddy requiere una pena sustancial porque “no muestra arrepentimiento” y “justifica sus abusos” como si estos fueran el resultado de relaciones mutuamente tóxicas.

La recomendación de la fiscalía difiere notablemente de la de sus abogados, que han solicitado una sentencia de no más de 14 meses en prisión.

En su caso, la defensa señala que Diddy debe ser sentenciado únicamente “por las razones por las que el jurado lo declaró culpable”.

El rapero permanece recluido en un centro penal de Brooklyn (Nueva York) desde su detención en septiembre de 2024, con lo que ya prácticamente habría cumplido la pena que piden para él sus abogados.