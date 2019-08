Sebastián Zurita busca desmarcarse del estereotipo de galán de telenovela. | Fotógrafo: Mario Guzmᮀ

El mexicano Sebastián Zurita podría aprovechar los beneficios de ser hijo de artistas tan importantes de la televisión hispana, como son los actores-productores Humberto Zurita y Christian Bach, pero justamente de ellos ha sacado la "necesidad" de buscar siempre nuevas experiencias y proyectos.



"Para mí sería muy triste quedarme siempre en lo mismo", dijo a EFE en una entrevista en Miami, ciudad donde promociona "El juego de las llaves", serie sobre un grupo de amigos que intercambian parejas y que se estrenará este viernes, en EE.UU. a través de Pantaya y en América Latina por medio de Amazon Prime.



"Yo soy muy inquieto, muy curioso. Eso de conformarme no está en mi ADN", añadió.



A sus 32 años, Zurita tiene una nutrida trayectoria profesional que comenzó a los 10 años cuando hizo el papel de Pablo Montero niño, que de adulto fue interpretado por Juan Soler, en la telenovela "Cañaveral de Pasiones".



Pasó 10 años fuera de las cámaras, que coincidió con la mudanza de su familia a Miami, pero como lo que se hereda no se hurta regresó con fuerza en 2008 para protagonizar "En nombre del amor".



Los cinco roles protagónicos que siguieron a esa producción le dejaron convencido de que ser galán de telenovelas es algo que disfruta, pero que necesita "mucho más" para sentirse realizado, incluso más allá de la interpretación, oficio que "ama y que le ha permitido abrirse camino en otras esferas".



Es por ello que en la actualidad, a través de su empresa Addiction House, prepara dos series que ha escrito y produce junto a su hermano menor, Emiliano Zurita, para Amazon Prime Video, la primera de las cuales, "Cómo sobrevivir soltero", ya está a punto de completar su elenco y esperan que sus 13 capítulos empiecen a emitirse el año que viene.



"Las mujeres son las que siempre se quejan de lo difícil que es encontrar pareja, pero en mi caso es totalmente lo contrario y eso es lo que nos inspiró para crear el proyecto", confesó Zurita, quien afirma llevar seis años sin una relación seria ("no por mi voluntad").



Su padre confirmó en declaraciones a EFE que aprendieron de él y de su esposa "eso de ser curiosos, de siempre querer más", pero que heredaron de la madre, la actriz Christian Bach, fallecida el pasado febrero, el talento para escribir.



"Ella fue quien los estimuló a inventar sus propias historias", señaló el veterano actor y productor, que junto a su esposa montó su propia productora teatral y a quien en la actualidad se le puede ver junto a Kate del Castillo en "La reina del sur 2".



El primogénito de la pareja descarta abandonar su labor frente a cámaras, algo que le "nutre muchísimo", pero no está muy dispuesto a embarcarse a una telenovela, que le demanda semanas de seis días y con jornadas de 12 horas diarias, un compromiso que le impediría "hacer y aprender otras cosas".



Sebastián Zurita y Maite Perroni comparten roles protagónicos en "El juego de las llaves". | Fuente: EFE | Fotógrafo: ALCIA CIVITA

Confesó que "El juego de las llaves" le entusiasmó porque "rompe con la idea del galán perfecto" que había interpretado usualmente en televisión. De hecho, su personaje, Sergio, es uno de los que inicia el juego erótico de intercambio de parejas sobre el que gira la serie.



Le hacía ilusión también trabajar con su amiga Maite Perroni, con la que comparte una gran número de escenas y forma parte de un elenco en el que también figuran el actor argentino Horacio Pancheri y los mexicanos Marimar Vega, Ela Velden, Fabiola Campomanes, Hugo Catalán y Humberto Busto.



"Entiende bien el proceso desde todas las facetas", señaló a Efe Perroni, que destacó además la confianza que tiene con Sebastián, con quien hace no pocas escenas de cama.



Aunque el mexicano tiene once películas de cine en su haber y tiene dos en etapa de preproducción, "La guadalupana" y "Presencias", el grueso de su tiempo en el futuro estará dedicado a producir para las plataformas Amazon y Netflix.



Tiene en cartera otras cuatro producciones, "Animales", "Voces", "In" y "350.Co", y por ahora no piensa parar.



La muerte de su madre, a los 59 años de edad, le reafirmó lo importante de "vivir la vida con intención" y de prestar aun más atención a la excelencia.



"La recuerdo con todo lo que hago, es mi forma de rendirle homenaje", confesó. EFE