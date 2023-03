La cantante Selena Gomez confirmó que Hailey Bieber e comunicó con ella para hacerle saber que ha sido amenazada de muerte. | Fuente: Instagram

La cantante Selena Gomez sorprendió a sus fanáticos con un mensaje compartido en sus stories en el que confirmó que Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, se comunicó con ella para hacerle saber que ha sido amenazada de muerte y ha recibido mensajes de odio, luego de las últimas polémicas en la que la han involucrado.

"Hailey Bieber se contactó conmigo para hacerme saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y mucho odio. Esto no es algo con lo que yo comulgue. Nadie debería sufrir este tipo de odio y acoso. Siempre he abogado por la amabilidad y quiero que todo esto pare", escribió.

Como se recuerda, hace unos meses, Kylie Jenner, íntima amiga de la esposa de Justin Bieber, publicó una 'historia' en Instagram el pasado martes durante una sesión de fotos, donde hacía un comentario en referencia a sus cejas: "¿Esto ha sido un accidente?". Más tarde, también compartía una captura de una videollamada con Hailey enfocando las cejas de ambas.

Esto en relación a que horas antes Selena Gómez había publicado un video donde decía "he laminado mis cejas más de la cuenta por accidente", por lo que los fans no tardaron en relacionar dichos comentarios de las influencers como una burla a la cantante.

Las revelaciones de Hailey Bieber sobre su matrimonio

En una entrevista en el podcast de Alexandra Cooper, ‘Call Her Daddy’, Hailey Bieber negó haber estado con Justin Bieber cuando él aún era pareja de Selena Gomez.

“No estuvimos juntos ni una sola vez cuando él estaba con ella. Cuando empezamos la relación, (Justin) no estaba en una. Jamás haría eso, no estoy interesada en romper parejas y no me educaron para hacer eso. Creo que hay situaciones en las que de hecho puede ser confuso con un ex: ir y volver (con la relación) y que no deja claro el estatus de la pareja. No era el caso en absoluto”, comentó durante

Hailey Bieber continuó afirmando que su compromiso y matrimonio con Justin no se dió precipitadamente y que, a diferencia de lo que se cree, ambos se conocían desde hacía años.

“Conozco a Justin desde que tenía 18 años. Puedo entender que parezca que nos casamos de forma muy precipitada porque justo antes ellos habían pasado unos días juntos. Esa fue la forma que tuvieron (Justin y Selena) de cerrar definitivamente esa puerta, pero no estaban juntos. De todas maneras no es mi relación. Yo no tengo absolutamente nada que ver, aunque respeto muchísimo que existiera. Esa forma de cerrar su capítulo (juntos) fue lo mejor para que pudiera avanzar y seguir adelante”, dijo Hailey.

