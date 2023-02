Aparte de su carrera como artista, Selana Gomez también se ha dedicado a la filantropía. | Fuente: AFP

Durante las últimas semanas, Selena Gomez ha estado muy activa en sus redes sociales, en especial, para compartir sus rutinas de maquillaje. Muchos han estado pendiente del número de seguidores de su cuenta de Instagram, pues hace tan solo unos días superó a Kylie Jenner y se convirtió en la mujer con más seguidores de la aplicación (más de 380 millones de usuarios la siguen).

Sin embargo, la cantante se ha visto envuelta en diferentes polémicas, todas ellas relacionadas con la actual pareja de su exnovio. A pesar de que siempre se ha dicho que la relación entre Hailey Bieber y ella no es nada buena, ambas desmintieron los rumores posando juntas en una fotografía durante la segunda gala anual del Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles. Pero parece que esto no sería del todo cierto.

Kylie Jenner, íntima amiga de la esposa de Justin Bieber, publicó una 'historia' en Instagram el pasado martes durante una sesión de fotos, donde hacía un comentario en referencia a sus cejas: "¿Esto ha sido un accidente?". Más tarde, también compartía una captura de una videollamada con Hailey enfocando las cejas de ambas.

Nuevo enfrentamiento

La polémica no termina aquí, si no fuera porque horas antes Selena Gómez había publicado un video donde decía "he laminado mis cejas más de la cuenta por accidente", por lo que los fans no tardaron en relacionar dichos comentarios de las influencers como una burla a la cantante.

Por si fuera poco, también existe un video de Hailey Bieber haciendo una cara de asco al escuchar el nombre de Taylor Swift. A pesar de que se dice que el video es antiguo, esto ha enfurecido mucho a Selena, quien no ha dudado en dejar un comentario de apoyo: "Lo siento, es mi mejor amiga y continúa siendo una de las mejores en el juego".

Momentos después, la actriz hizo una transmisión en su cuenta de Tik Tok para explicar su decisión de abandonar las redes sociales, como lo anunció en otra ocasión: "Me encanta cómo soy, no me importa si soy grande, si no lo soy, no me importa. Amo quien soy. Y sí, me voy a tomar un descanso de las redes sociales, porque todo esto es un poco tonto. Y tengo 30 años, soy demasiado mayor para esto, así que... ¡Los quiero mucho! Los veré más temprano que tarde, solo voy a tomarme un descanso de todo".

Selena Gomez dijo que su relación con Justin Bieber afectó su peso

Imágenes de Selena Gomez donde lucía muy delgada cuando era pareja de Justin Bieber fueron virales en redes sociales. Un video de Tik Tok hizo una recopilación de cómo lucía la cantante y la artista no dudó en comentar con una cara triste este clip que lleva por título ‘La razón por la que Selena siempre estaba delgada cuando era pareja de Justin Bieber’.

Más tarde, los fanáticos comenzaron a comentar la publicación y uno de ellos puso: “Justin fue malo. Yo todavía los quiero. Por siempre Selena”, a lo que la protagonista de 'Only murders in the building' respondió: "No, cariño. Él es más de modelos. Yo soy demasiado normal".

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Selena Gomez se pronuncia públicamente sobre su relación pasada con Justin Bieber y sobre su peso.

“Mira yo intento estar delgada pero luego voy a 'Jack in the Box' y pido cuatro tacos, tres rolls de huevo, unos aros de cebolla y un sandwich de pollo picante. Pero sinceramente me da igual mi peso, la gente me va a criticar igual. Por ser muy grande, por ser muy pequeña… Por no encajar. Meh meh meh meh”, dijo en una entrevista.

Los cantantes tuvieron una relación entre el 2011 y 2018 donde terminaron definitivamente. Meses después, el intérprete de ‘Peaches’ se casó con la modelo Hailey Baldwin con quien mantiene un matrimonio estable.

“Siento que tuve que pasar por el peor desamor posible y luego olvidarme de todo a la primera, fue muy confuso. Pero creo que era necesario que ocurriera y al final fue lo mejor que me ha pasado”, aseguró en su documental.

