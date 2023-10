Selena Gomez lleva su herencia mexicana en el vestuario de 'Only Murders in the Building', cuenta la diseñadora

Conversamos con la diseñadora de vestuario Dana Covarrubias sobre sus referencias y los retos que tuvo para definir el estilo de los personajes de 'Only Murders in the Building'.

Cuando se piensa en la ropa que luce un detective, la imagen que aparece en la mente es la de una persona con gabardina crema, sombrero marrón, guantes y lentes oscuros. Para alejarse de esa referencia colectiva, Dana Covarrubias, diseñadora de vestuario de ‘Only Murders in the Building’, indagó en el registro de la saga de libros de ‘Hardy Boys’, se inspiró del ‘film noir’ de Hitchcock y de ficciones divertidas como ‘Nancy Drew’ o ‘Scooby-Doo’, para crear el estilo y personalidad, a través de la ropa, de sus propios detectives. Y es que ‘Only Murders in the Building’ sigue de cerca a Mabel (Selena Gomez), Oliver (Martin Short) y Charles (Steve Martin), tres residentes del edificio Arconia, quienes crearán un podcast sobre crímenes para desenmascarar al asesino. La ficción desarrolla un caso por cada temporada y, recientemente, se confirmó una cuarta entrega. Para conocer a detalle qué tan difícil fue crear el estilo de los protagonistas, Covarrubias responde a RPP Noticias desde su oficina en Nueva York. ¿Qué retos enfrentaste cuando definiste los estilos de cada personaje de ‘Only Murders in the Bulding’? Cuando empezamos con la primera temporada, mi principal desafío fue entender cómo hacer que ellos, que eran un trío, se sientan parte de un grupo, al mismo tiempo que eran personajes individuales porque tienen sus propios estilos y son muy distintos entre sí. Oliver y Charles son muy distintos entre sí. Y, obviamente, Mabel es por décadas mucho más joven. Entonces, hacer que funcionen visualmente juntos, fue el desafío principal. ¿Tomaste como inspiración algunas ficciones para construir el estilo de los personajes? Sí, en la primera temporada nos inspiramos en los libros de ‘Hardy Boys’, principalmente en la paleta de colores de las ilustraciones de las portadas. También me inspiré en novelas y películas que amo como ‘Sherlock Holmes’ y ‘Nancy Drew’, incluso series como ‘Los expedientes secretos X’. Para la segunda temporada, Hitchcock fue nuestra principal inspiración. Y ahora en la tercera temporada, nuestra inspiración fueron los musicales de Broadway porque eso es de lo que va principalmente esta entrega. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Star+ Latinoamérica (@starplusla) Cuando vi la serie y vi los outfits de Mabel (Selena Gomez), pensé en Vilma y Daphne de ‘Scooby-Doo’. Sí, totalmente. Hay algo de los 60’s y 70’s. También de ‘Nancy Drew’. Y es curioso porque está este elemento divertido en la serie. Fue un balance interesante poder averiguar el misterio y la seriedad, pero también el nivel de comedia. Tratamos de reflejar todo eso en el vestuario. En una entrevista pasada, mencionaste que la inspiración para la paleta de colores que usó Selena Gomez tenía que ver con su herencia mexicana. ¿Cuánto se ha sostenido esto en las tres temporadas? Tratamos de usar el ‘marigold’ como su color principal en los atuendos de cada temporada [Se trata de una planta como la margarita con tonalidades que van del amarillo al naranja]. Además, ella siempre usa sus dos collares que tienen algo de ‘marigold’ incrustado. Esas son sus dos sutiles señales de herencia mexicana. Y el simbolismo detrás del ‘marigold’ es que representa la creatividad y el renacer. Esos dos conceptos son muy Mabel, creo, porque siempre está intentando entender quién es, lo creativa que es e intenta renacer. Dana Covarrubias: "Tratamos de usar el ‘marigold’ como su color principal en los atuendos de cada temporada".Fuente: Hulu ¿Trabajaste con diseñadores mexicanos para la serie? Creo que en la temporada dos y tres realmente busqué diseñadores mexicanos específicos. Es complicado porque la televisión se mueve muy rápido y muchas veces no tenemos el guion listo hasta una o dos semanas antes de la grabación. Cada temporada trato de buscar más y más diseñadores. Creo que es importante resaltar que la ropa que usa Mabel la protege y crea cierto espacio seguro para ella. Y conforme la serie continúa, ella se ve con más confianza. ¿Cómo fue ese trabajo? Su vestuario realmente la protege y hay momentos en los que baja la guardia y ves eso reflejado en su forma de vestir. Normalmente es con los chicos. Cuando está con Charles y Oliver, ella es un poco más suave. Usa una chompa o algo que no signifique una barrera entre las personas y ella. En el episodio piloto, ella estaba descrita en el guion usando esos grandes lentes de sol y sus audífonos. Para mí, eso simboliza que es el tipo de persona que se protege a sí misma del mundo exterior. Entonces, siempre creamos vestuarios que son como armaduras que se pone como los grandes sacos que usa. Finalmente, cuando piensas en los vestuarios de los personajes, ¿piensas en ropa de diseñador, prendas vintage o piezas hechas desde cero? Depende de lo que necesite el guion. En el primer episodio de la tercera temporada hay una escena donde hay un recuerdo de una obra llamada ‘No Strings’. Eso es de los años 60’s. Todo el vestuario tuvo que ser creado porque era muy específico. Y todo es hecho a mano. Empezamos desde el guion y me gusta una combinación de los tres porque creo que es más interesante y emocionante de hacer como diseñadora: tener piezas que sean diseñadas y hechas a mano, tener piezas que sean vintage y otras que sean nuevas porque la mayoría de la gente no camina por ahí usando ropa hecha a mano, pero creo que es se visten. Me gusta mezclarlas.