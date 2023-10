'Only Murders in the Building' confirma su regreso con una cuarta temporada

La exitosa serie de comedia Only Murders in the Building confirmó su regreso para una cuarta temporada. La noticia llegó el mismo día en que la plataforma de streaming Hulu (conocida como Star+ en Latinoamérica) emitió el capítulo final de su tercera entrega.

Desde su debut en agosto de 2021, la producción se centró en las peripecias de tres vecinos de un edificio de Nueva York, interpretados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Estos personajes comparten una fascinación por las historias de crímenes reales y se convierten en un equipo de investigación poco convencional, resolviendo diferentes casos de homicidios en su comunidad.

En la temporada más reciente, la serie tuvo la participación de la aclamada actriz Meryl Streep, quien interpretó a una actriz que se une al elenco de la nueva producción teatral de Oliver Putnam (interpretado por Martin Short) y se convierte en una de las sospechosas de un asesinato que involucra a un colega.

Camino a los Emmy

En la actualidad, Only Murders in the Building se encuentra en la contienda por 11 categorías en los premios Emmy. La serie está nominada a Mejor Serie de Comedia, y sus tres protagonistas, Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, son candidatos al galardón en reconocimiento a su destacada actuación en la serie.

La ceremonia de los premios Emmy se llevará a cabo el 15 de enero de 2024, donde los fanáticos y seguidores de la serie estarán ansiosos por ver si la serie y su talentoso elenco logran llevarse a casa los prestigiosos premios.

Selena Gomez sobre su papel en Only Murders In The Building

En junio de 2022, Selena Gomez se pronunció sobre su papel en la serie cómica y de misterio Only Murders In The Building. En entrevista con The Sunday Times, la también cantante confesó tener similitudes con su personaje, Mabel Mora.

"Ser distante no es ajeno a mí. La mayor parte del tiempo no confío en mucha gente", dijo entonces. Y, por otro lado, aseguró que le gusta saber que hace pasar a los televidentes un buen rato: "Estoy muy feliz de poder hacer que otras personas se sientan bien. Eso es todo lo que la gente quiere a veces y lo que necesitan".

Si bien señaló que le gusta mucho su personaje y que este puede verse como una extensión de ella misma, Selena Gomez apuntó que quiere tener cuidado, ya que no se trata necesariamente de ella.