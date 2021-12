Selena Gomez | Fuente: Facebook: Selena Gomez

Laactriz y cantante, Selena Gomez, utilizó su cuenta de Tik Tok para publicar una reacción, frente a las advertencias de una especialista, sobre el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Aunque la cantante aparece con una expresión que denota beber algunos tragos de más a la semana, el texto que acompañó la publicación dejó en claro que sólo se trata de una broma.

Pero al parecer, uno de sus seguidores no lo tomó de esa manera y no tuvo reparos en criticar a la artista, e incluso le recordó el delicado momento que tuvo que vivir cuando requirió con urgencia, un trasplante de riñón.

"Así que una de tus mejores amigas te regala su riñón y sigues bebiendo en exceso... Selena", comentó el usuario identificado como 'gooodbase'. La estrella juvenil no dejó pasar por alto el comentario y respondió de forma tajante: "Era una broma, idiot*".



NECESITABA URGENTE UN TRASPLANTE

En el año 2017, Selena Gomez sorprendió a sus seguidores que iba a ser sometida a un trasplante de riñón. La cantante estadounidense recibió la donación de una de sus mejores amigas, la actriz Francia Raisa.

Ambas concedieron una entrevista a la cadena ABC en la que dieron detalles de la intervención quirúrgica que buscó minimizar las consecuencias en su salud, debido al lupus que sufre hace años.

"Creo que llegué al punto en que realmente era una especie de vida o muerte. Mis riñones se habían acabo. Eso fue todo. Y no quería pedírselo a una sola persona en mi vida… Y ella se ofreció voluntariamente y lo hizo", comento Selena en aquella ocasión.

.

Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.