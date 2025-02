"Parte de la magia ha desaparecido": Selena Gomez rompe su silencio en medio de la polémica de Emilia Pérez [VIDEO]

Pese a la polémica de Emilia Pérez, la actriz y cantante reafirmó su orgullo por la película y expresó su deseo de seguir enfocada en el cine.

Desde que estalló la controversia en torno a Emilia Pérez, una de las voces más esperadas era la de Selena Gomez, quien comparte pantalla con Karla Sofía Gascón y Zoe Saldaña. Finalmente, la actriz y cantante rompió su silencio el último domingo durante su participación en el Festival de Cine de Santa Bárbara. Con serenidad, aseguró: "Estoy bien, estoy muy bien".

La película, que llega a los Oscar 2025 con el mayor número de nominaciones este año, ha visto empañada su trayectoria desde finales de enero, cuando resurgieron antiguos tuits de Gascón con comentarios polémicos sobre la comunidad musulmana, George Floyd y la diversidad en los premios de la Academia de Hollywood.

Gomez también fue mencionada en una publicación viral donde, supuestamente, Gascón la llamó “rata rica”. Sin embargo, la actriz española negó haber escrito ese mensaje y aclaró a CNN en Español: “Por supuesto que eso no es mío. Nunca he dicho nada sobre mi compañera. Jamás me referiría a ella de esa manera”.

¿Qué dijo Selena Gomez sobre la polémica?

Ahora, tras semanas de especulaciones, Selena Gomez reconoció: “Parte de la magia ha desaparecido”. Sin embargo, dejó claro que sigue sintiéndose orgullosa de su trabajo en Emilia Pérez. “Elijo seguir sintiéndome orgullosa de lo que hice y estoy agradecida. Vivo sin arrepentimientos y haría esta película una y otra vez si pudiera”, expresó.

Pese a la polémica, Gomez aseguró que atesora buenos recuerdos del rodaje. “Que alguien viera algo en mí más allá de lo obvio fue una experiencia muy especial”, comentó. “El director [Jacques Audiard] realmente confió en mí, y estoy muy agradecida porque he podido demostrarle a la gente que soy capaz de hacer más. Espero que esto sea solo el comienzo para mí en esta área”.

De hecho, la estrella de Only Murders in the Building reveló que planea enfocarse en el cine, dejando de lado, al menos temporalmente, su carrera musical. “Estoy lista para dedicarme a esto por un tiempo. Creo que el cine, el arte y estar rodeada de personas increíblemente talentosas que solo me han apoyado en el camino... No sé, me va a resultar muy difícil volver a la música después de esto”.

Selena GomezFuente: AFP

Las disculpas de Karla Sofía Gascón

La semana pasada, en una entrevista de casi una hora para CNN en Español, Karla Sofía Gascón ofreció sus "más sinceras disculpas" a quienes se sintieron ofendidos por su forma de expresarse. La actriz española se pronunció luego de que se viralizaran supuestos tuits discriminatorios, entre ellos uno que, según se dice, habría estado dirigido a Selena Gomez, su compañera en Emilia Pérez.

Al respecto, la actriz negó haber escrito el mensaje sobre Gomez. "Por supuesto, ese no es mío", afirmó. "Nunca he dicho nada sobre mi compañera. Nunca me referiría a ella de esa manera". Además, contó que se comunicó con la cantante para aclarar la situación: "Le escribí, le mandé el post que me enviaron y le dije: 'Oye, que sepas que esto no es mío'. Y me respondió: 'Sabes que estoy contigo al 200%'. Así ha sido todo el mundo conmigo, porque me conocen".

