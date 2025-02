"Tiene actitud autodestructiva": director de 'Emilia Pérez' rompe su silencio sobre Karla Sofía Gascón

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karla Sofía Gascón sigue generando polémica en la industria del cine luego de ser separada de la promoción de la película Emilia Pérez donde es la protagonista. La actriz transgénero fue excluida por Netflix en la campaña de los Oscar del filme luego de conocerse antiguas publicaciones en su cuenta de X (Ex Twitter) con contenido racista y xenófobo.

Al respecto, Jacques Audiard, director francés de la película Emilia Pérez, rompió su silencio y afirmó que no solo no habló con la estrella de su película, sino que tampoco “quiere hacerlo”. En ese sentido, el cineasta consideró que Gascón se encuentran en “una actitud autodestructiva”.

“No he hablado con ella y no quiero hacerlo (…) Está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir y realmente no entiendo por qué sigue así. ¿Por qué se está haciendo daño a sí misma? ¿Por qué? No lo entiendo, y lo que tampoco entiendo de esto es por qué está haciendo daño a personas que eran muy cercanas a ella”, manifestó Audiard en una entrevista con Deadline.

Del mismo modo, el director de Emilia Pérez resaltó la confianza que tiene con su elenco y mencionó que una relación se vio afectada cuando descubre que alguien cercano ha tenido expresiones “absolutamente odiosas e inexcusables”.

“Pienso en cómo (ella) está lastimando a los demás, en cómo está lastimando al equipo y a toda esta gente que trabajó tan increíblemente duro en esta película (…) Pienso en mí, pienso en Zoé (Saldaña) y Selena (Gomez). Simplemente no entiendo por qué sigue haciéndonos daño. No me estoy poniendo en contacto con ella porque ahora mismo necesita espacio para reflexionar y hacerse responsable de sus acciones”, sostuvo.

El director Jacques Audiard junto con Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Zoe Saldaña y Adriana Paz. | Fuente: @emiliaperezfilm

Jacques Audiard sobre Karla Sofía Gascón: “Se hace la víctima”

El director Jacques Audiard también se refirió a las declaraciones de Karla Sofía Gascón en CNN donde aseguró que hay una campaña de desprestigio en su contra, además, de negar que sea racista o xenófoba.

En conversación con el periodista Juan Carlos Arciniegas, Gascón mencionó que, si fuera racista, no hubiera trabajado con Zoe Saldaña. “Ni Selena ni Zoe (Saldaña) pueden apoyar ningún tipo de palabra o retórica que pueda ser confundida a que alguien pueda pensar que soy racista o algo xenófobo o algo contra los derechos humanos”, aclaró.

“Yo he hablado con ellas les he explicado cómo ha sido la situación, todo mi equipo me conoce perfectamente, saben la persona que soy. Si hubiera sido racista, no habría trabajado con ella (en referencia a Zoe). Me parece ridículo que tenga que estar explicando este tipo de cuestiones aquí”, sostuvo.

Para el cineasta francés, lo dicho por Karla Sofía Gascón solo la ponen en el papel de “víctima”. “Ella realmente se está haciendo la víctima (…) Está hablando de sí misma como víctima, lo cual es sorprendente. Es como si pensara que las palabras no duelen”, opinó el director.

Karla Sofía Gascón celebró su histórica nominación al Oscar 2025 por Emilia Pérez. | Fuente: Pathé Films

¿Karla Sofía Gascón estará en los Oscar 2025?

Aunque la ausencia de Karla Sofía Gascón en los actos de esta semana sí está confirmada, no hay información oficial desde Netflix sobre su eliminación de la campaña de los Oscar ni sobre su presencia en eventos importantes como los BAFTA, que se celebrarán el 16 de febrero.

La plataforma ha publicado hoy mismo un artículo en Tudum -la web para sus abonados- en la que habla de sus películas nominadas y en la que aparece en lugar destacado Emilia Pérez, acompañada por la imagen de Gascón y Saldaña.

La presencia de la actriz en España podría hacer que la actriz viajara a Granada a los Premios Goya, donde Emilia Pérez opta al premio a mejor película europea.

En un principio no estaba previsto que estuviera en los Goya, pero ahora su equipo está estudiando la posibilidad de que vaya, según han señalado a EFE varias fuentes. Aunque, hoy, su nombre no está entre los confirmados por la Academia de cine español.

