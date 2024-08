"Déjenme en paz": Selena Gomez se hartó de que sus seguidores especulen sobre su apariencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Selena Gomez respondió a un video de TikTok que generó especulaciones sobre posibles cirugías estéticas en su rostro. La publicación fue realizada por Marissa Barrionuevo, una asistente médica que hizo una comparación utilizando dos imágenes de la cantante en distintas épocas. La tiktoker abordó los rumores señalando que los cambios físicos se deben, posiblemente, a las complicaciones médicas de la artista.

"No creo que sea justo especular si se ha sometido o no algún tipo de cirugía estética", subrayó. Sin embargo, el post desató un intenso debate que obligó la enérgica intervención de la propia artista.

"Honestamente, odio esto. Me puse 'rayas' por un brote", dijo Selena refiriéndose al tratamiento contra el lupus, enfermedad que le fue diagnosticada en 2015. También reconoció el uso de botox, aunque sin ofrecer mayores detalles. "Eso es todo. Déjenme en paz", expresó.

TikToker ofrece disculpas públicas a Selena Gomez

Ante la reacción de Selena Gomez, Barrionuevo grabó un nuevo video para ofrecerle disculpas públicas y lamentó cualquier incomodidad que sus comentarios pudieran haber causado.

"Realmente espero que Selena no me odie. Estoy de acuerdo contigo, creo que deberíamos dejarte en paz y lo dije en el video. Entiendo perfectamente que aun así te incomode, así que lamento", sostuvo Barrionuevo, quien según sus redes, trabaja en una centro médico estético de Florida.

No pasó mucho tiempo para que Gomez responda de manera conciliadora: "Te quiero. No se trata de ti. A veces simplemente me pongo triste".