Selena Gomez bromea sobre sus exparejas. | Fuente: Instagram

El 2020 le ha sonreído a Selena Gomez. La cantante incursionó en el k-pop al lado de BlackPink, estrenó un programa de cocina en HBO y recientemente anunió el lanzamiento de su marca de cosméticos Rare Beauty.

La artista conversó sobre sus nuevos proyectos con la famosa youtuber de maquillaje Nikkie Tutorials, donde estrenó su nueva línea, pero más dio que hablar por un comentario sobre sus exparejas.

Mientras probaban los productos, comenzaron a bromear. Selena Gomez confesó que admira al make up artist, Hung Vanngo, y aseguró que él se encargará de su rostro en el día de su boda: “¿Sabes a lo que me refiero?... Lo cual nunca sucederá”, dijo entre risas.

La estrella, que ha estado soltera durante casi cinco años, comentó que no está buscando pareja -a pesar de sus publicaciones en redes sociakes- ya que se siente bien así. “Es gracioso porque publico cosas que dicen que quiero un novio, aunque realmente no lo digo en serio. Los chicos son demasiado trabajo”, agregó.

Nikkie aceptó estar de acuerdo con su comentario y, en broma, le pidió que no le diga a su prometido. “Oh, estarás bien. Cada uno de mis exes piensa que estoy loca, así que no me importa”, respondió Selena Gomez. "Me siento muy bien y no me arrepiento de nada”, agregó sobre su soltería..

RETO DE ACEPTACIÓN

Para la artista, su línea de maquillaje busca que las personas puedan verse de una forma más positiva; ya que ella ha sufrido de depresión y espera que su experiencia pueda ayudar a quienes están pasando por algo parecido.

“Quiero estar cada vez más cómoda conmigo misma. Yo pasé años y años pensando que tenía que ser de una cierta forma, pero mientras más crezco, más desaparece ese sentimiento. Ahora solo quiero seguir estando saludable, trabajar y hacer cosas grandes hasta que no pueda. Y quiero tener una familia”, compartió Selena Gomez.

PROYECTOS

La actriz formará junto a los veteranos Steve Martin y Martin Short el triángulo protagonista de "Only Murders in the Building", una nueva serie de comedia que está preparando Hulu. Ella también será productora ejecutiva del proyecto.



"Esta serie sigue a tres desconocidos (Martin, Short y Gómez) que comparten una obsesión por el género del 'true crime' y que de repente se ven envueltos en un caso", adelantó la plataforma.



"Only Murders in the Building" es la segunda apuesta televisiva que da a conocer Selena Gomez este año después de que anunciara el estreno de "Selena + CHEF", en agosto pasado, un programa de cocina que contará en cada episodio con un chef invitado de un país diferente.