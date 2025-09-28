Selena Gomez y Benny Blanco: la historia de amor que superó los fantasmas del pasado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Selena Gomez y Benny Blanco han demostrado que, a veces, las mejores historias de amor nacen de la amistad. La cantante y actriz conoció al productor musical en 2019, cuando trabajaron juntos en la canción I Can’t Get Enough, colaboración que también incluyó a J Balvin y Tainy. En ese entonces, su relación era únicamente profesional y de camaradería.

Historia de amor de Selena Gomez y Benny Blanco

Con el paso del tiempo, su vínculo se fortaleció fuera del estudio de grabación. En diciembre de 2023, Gomez confirmó públicamente a través de redes sociales que mantenía una relación sentimental con Blanco, sorprendiendo a muchos de sus seguidores. Desde entonces, ambos han compartido momentos juntos en eventos, viajes y publicaciones en Instagram, mostrando un romance sólido y auténtico.

En entrevistas recientes, Selena ha descrito a Benny como un hombre que la apoya, la hace sentir segura y la valora en su esencia. Por su parte, el productor ha confesado que la cantante es su “mejor amiga” y que sueña con formar una familia a su lado.

La pareja lanzó su primer álbum juntos

Bajo el título I Said I Love You First, el disco se lanzó el 21 de marzo de este año, según anunció la propia cantante en sus redes sociales. Como adelanto, estrenó el primer tema Scared of Loving You, una emotiva balada en la que colabora con su actual pareja, el productor y rapero Benny Blanco.

"Siempre los engaño, chicos. Mi nuevo álbum I Said I Love You First, con mi mejor amigo Benny Blanco, sale el 21/3", escribió Gomez en Instagram junto a varias fotos de ella con su pareja, acompañada de emojis con corazones.

Selena Gomez y Benny Blanco ya son esposos

Tras dos años de romance, la pareja dio un paso importante en su relación: se casaron el sábado 27 de septiembre de 2025, tras más de dos años juntos y nueve meses de compromiso.

Gomez compartió la noticia mediante una serie de fotos en Instagram con la fecha de su boda: “9.27.25”. Poco después del enlace, los medios confirmaron que la ceremonia tuvo lugar en un ambiente íntimo y muy privado. Además, el viernes 26 de septiembre se realizó una cena de ensayo íntima en una propiedad privada, con familiares y amigos cercanos.

Entre los invitados al evento se encontraban celebridades como Taylor Swift, Ed Sheeran, Martin Short, Steve Martin, entre otros.

¿Quién es Benny Blanco, el novio de Selena Gomez?

Benjamin Joseph Levin, mejor conocido como Benny Blanco, es un músico y cantautor estadounidense que comenzó con la banda de rap alternativo Spank Rock a los 19 años. En el 2008 trabajó como productor musical junto a Katy Perry para producir los sencillos I kissed a girl y Hot'n cold. Ese mismo año, según contó Blanco, también apoyó con el álbum Circus, de Britney Spears.

El músico también trabajó con artistas de la talla de Charlie Puth, Justin Bieber, BTS, Snoop Dogg. Incluso, con su actual novia, Selena Gomez, grabó el videoclip I Can't Get Enough el 2019 donde también participaron Tainy y J Balvin.

