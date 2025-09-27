Selena Gomez y Benny Blanco se casan: invitados, cuánto costó su boda secreta y todo lo que debes saber

Los novios han organizado un evento exclusivo en Santa Bárbara con total confidencialidad. Taylor Swift se encargará de las flores y Martin Short será el portador de los anillos.

Selena Gomez y Benny Blanco están listos para dar el “Sí, acepto”, tras dos años de relación y nueves meses de compromiso. La pareja, que ha sabido mantener los detalles de su matrimonio lejos de los reflectores, se encuentra a punto de celebrar una de las bodas más esperadas del año en el mundo del entretenimiento.

¿Cuándo es la boda de Selena Gomez?

De acuerdo con el medio británico The Sun, la ceremonia tendrá lugar este sábado 27 de septiembre. El evento se desarrollará en una propiedad privada en Santa Bárbara, California, un destino conocido por su exclusividad y paisajes de ensueño.

Selena Gomez realizó su despedida de soltera junto a sus amigas en México.Fuente: Instagram: @selenagomez

¿En dónde se casará Selena Gomez?

La ubicación exacta de la ceremonia se mantiene en total confidencialidad. Según fuentes cercanas citados por medios internacionales, los invitados serán trasladados desde el hotel mediante un servicio de transporte privado. De esta forma, se asegura que ningún detalle se filtre y que los novios disfruten de la máxima discreción.

Privacidad y lujo para los invitados

Fieles a su estilo reservado, Selena y Benny han cuidado cada detalle para preservar la intimidad del matrimonio. Los asistentes se alojarán en el hotel El Encanto, un resort cinco estrellas que cerrará sus puertas al público durante todo el fin de semana.

Este exclusivo alojamiento, con habitaciones valoradas en alrededor de 3.500 euros por noche, combina arquitectura colonial española con jardines centenarios, creando el ambiente perfecto de descanso antes de la gran celebración.

Selena Gomez y Benny Blanco se comprometieron en 2024.Fuente: Instagram: @selenagomez

¿Quiénes son los invitados a la boda?

El evento contará con un selecto grupo de celebridades. Entre los 300 invitados están:

Taylor Swift

Travis Kelce

Ed Sheeran

Nicola Peltz Beckham

Paul Rudd

Steve Martin

Snoop Dogg

La ceremonia tendrá momentos muy especiales: Martin Short, su compañero en la serie Only Murders in the Building será el encargado de portar los anillos, mientras que Taylor Swift se ocupará de las flores, un gesto que la propia Selena compartió.

Con un escenario de lujo y una logística diseñada para garantizar la privacidad, la pareja se prepara para dar inicio a una nueva etapa en su historia de amor.

¿Cuánto gastó Selena Gomez para mantener en privado su boda?

De acuerdo con la revista HOLA!, la cantante y actriz invirtió alrededor de 300 mil dólares para evitar que se filtren los paparazzi. Habrá guardias armados, se bloqueará el paso de la luz en todo el recinto donde se realizará la boda y unas cuantas patrullas 24 horas se desplegarán para mantener alejado a los drones.

Si bien ese monto solo es en la seguridad, el medio menciona que la pareja gastó 5 millones de dólares en todos los preparativos.