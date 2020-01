Selena Gomez y Hailey Baldwin coincidieron en el mismo restaurante. | Fuente: Instagram

Selena Gomez y Hailey Bieber fueron vistas juntas justo después de que la cantante lanzará su disco “Rare”.

La artista fue al restaurante “Craig’s” en West Hollywood para celebrar su nuevo álbum con una cena en su honor acompañada de sus amigos; sin embargo, también estuvo presente la esposa de su expareja.

Por otro lado, Hailey Baldwin, esposa de Justin Bieber, también estuvo en el establecimiento con su amiga Madison Beer. Ambas salieron una hora después de que Selena Gomez se retirara.

Después de que la intérprete de “Lose You To Love Me” se fuera, la modelo también salió en su camioneta. No obstante, lo que llamó la atención fue que el cantante canadiense no estaba con su pareja.

Mucho se dijo de la presencia de Hailey Bieber en el restaurante ya que algunos insinuaron que lo había hecho a propósito. Al leer las críticas, Madison Beer defendió a su amiga de las críticas:

"Acabo de cenar con mi amiga Hailey de 10 años ... y eso es todo. ¿Cómo es eso un crimen? Me encanta Selena ... siempre lo he hecho ... y literalmente nunca lo intentaría en un millón de años para molestarla, esto es malo e innecesario y no pasó nada".

Selena Gomez respondió y asegura que la esposa de su expareja no tuvo mala onda en ir, ya que es un establecimiento público: "Esto no fue intencional en absoluto. Estoy tan decepcionada de que la gente hable con alguien así ... No hay problema".

Al leer este comentario, se entiende que la presencia de Hailey Bieber no molesta a la cantante. Al contrario, pidió que dejen de insultar y hablar de una persona que no le ha hecho ningún mal.

Selena Gomez lanza su álbum “Rare”

Después de años y de centrarse en la dirección de series de Netflix, Selena Gomez regresa a la industria de la música con su álbum “Rare”.

Sus amigos fueron a su casa para felicitarla por este nuevo proyecto, le llevaron una torta y publicaron el tierno momento en sus redes sociales.