¿Hailey Baldwin le respondió a Selena Gomez tras publicar canción que hace referencia a Justin Bieber? | Fuente: Composición

¡Guerra de indirectas por redes sociales! Este 23 de octubre, Selena Gomez lanzó el tema “Lose you to love me” a través de su cuenta de YouTube. El tema tiene en su letra varias referencias sobre el término de su relación con Justin Bieber.

Frases como "en dos meses reemplazaste nuestro nosotros, como que fue fácil. Me hizo pensar que me lo merecía, en la parte más dura de mi recuperación", despertaron varios comentarios en redes sociales.

Al parecer, este nueva canción, no fue bien recibida por Hailey Baldwin, esposa de Justin Bieber, y quien en su cuenta de Instagram publicó un tema con un mensaje que podría calificarse de indirecta hacia Selena Gomez.

La modelo compartió la canción “I’ll Kill You”, de Sumer Walker, pero rápidamente aclaró que no se la ha dedicado a nadie y menos a la expareja su esposo.

A través de Instagram, Baldwin desmintió una publicación del portal JustJared, que hacía referencia a una supuesta indirecta a Gomez. Ella pidió que dejarán de especular porque ella no envió ninguna indirecta a la intérprete.

Selena Gomez sacó la canción ‘Lose You To Love Me’ claramente hablando de Justin Bieber y Hailey Bieber puso un screenshot de la canción ‘I’ll Kill You’ en su story. Ambas cosas hace diez horas... el drama entre ellos tres me da vida.😂 pic.twitter.com/cpLWugDRby — ☽ (@melznico) October 23, 2019

TORMENTOSA RELACIÓN

La relación tóxica entre la artista Selena Gomez y el cantante Justin Bieber se prolongó por años. Las rupturas y reconciliaciones eran cosa de todos los días, y los rumores de las presuntas infidelidades de Bieber —a quien los paparazzis solían captar junto a decenas de modelos en restaurantes y hoteles— fueron relacionados a los problemas de salud que padecía la actriz.

Y es que Selena admitió ante sus fans encontrarse afectada por la enfermedad que padece, el lupus, y por una depresión severa, que la llevó a internarse hasta en dos oportunidades en un centro de rehabilitación.

Alejada de su expareja, quien contrajo matrimonio con la modelo, Hailey Baldwin, Gomez parece encontrarse recuperada, y al retomar su carrera musical con la canción "Lose You to Love Me", ha generado polémica.