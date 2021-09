Willie Garson interpretó a Stanford Blatch en la serie "Sex and the City". | Fuente: IMDB / "Sex and the City"

El actor Willie Garson, conocido por encarnar a Stanford Blatch en la serie "Sex and the City", falleció este martes a los 57 años, según confirmó su propio hijo Nathen Garson a través de una publicación en sus redes sociales.

La revista Variety había adelantado la noticia y aseguró que todavía se desconocen las causas de su muerte. Garson padecía de cáncer, según acotó el portal TMZ, pero los detalles sobre su deceso no han salido a la luz.

En su cuenta de Instagram, el hijo del actor lo describió como "la persona más dura, divertida e inteligente" en la leyenda de una serie de fotografías y un video en el que se puede ver al intérprete tocando la trompeta.

"Me alegro de que hayas compartido tu amor conmigo. Nunca lo olvidaré ni lo perderé", sostuvo Nathen en su mensaje de despedida a su padre Willie Garson.

El hijo de Willie Garson se despidió de su padre con una emotiva publicación en redes sociales. | Fuente: Instagram / Nathen Garson

'Stanny' de "Sex and the City"

Gracias a la serie "Sex and the City", Willie Garson alcanzó popularidad por interpretar a 'Stanny', apodo del mejor amigo de Carrie Bradshaw, personaje que dio vida Sarah Jessica Parker.

El fallecido actor estuvo en la producción de HBO a lo largo de 27 capítulos. Pero también participó en otros proyectos televisivos como "CSI: Miami", "Star Trek: Voyager" y "Los hechiceros de Waverly Place".

William Garson tuvo estudios de teatro en la Universidad Wesleyan (Connecticut, EE.UU.). Además, tenía una maestría en Bellas Artes por la Escuela de Drama de Yale. Una de sus facetas más conocidas era la de filántropo.

En sus redes sociales, el intérprete de "Sex and the City" compartía sus acciones filantrópicas enfocadas a la promoción de las familias adoptivas. Su colega, el actor Titus Welliver, le dijo adiós en su cuenta de Twitter: "No hay palabras. Te amo, querido hermano. Somos menos".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.