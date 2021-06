El rodaje del 'revival' de "Sex and the City" ya inició, según confirmó Sarah Jessica Parker. | Fuente: Paramount Home Entertainment

Y un día, las neoyorkinas más icónicas de la pantalla chica volvieron a reunirse. El revival (regreso) de "Sex and the City" empezó su primer día de rodaje, según confirmó la actriz Sarah Jessica Parker a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de la columnista Carrie Bradshaw compartió una serie de publicaciones en las que daba cuenta del inicio de grabaciones. Así, publicó una imagen de la puerta del departamento donde su personaje decidió formar su hogar.

"Pura coincidencia. Y así como eso, nos encontramos en esta calle llamada Perry la noche antes de que todo comience de nuevo", escribió Sarah Jessica Parker al principio de la leyenda para luego describir lo que le producía volver a la serie: "Y estoy emocionada y aterrorizada".

Horas después, mostró los guiones de "Sex and the City" que leería junto a sus compañeros de reparto. "Los nervios son un revoltijo maravilloso", dijo. Y en otra publicación compartió una fotografía junto a sus colegas Cynthia Nixon y Kristin Davis.

"Juntas de nuevo. Leímos nuestros primeros episodios. Junto a todos los muchachos y nuestros miembros más nuevos del elenco. Como un helado", señaló Sarah Jessica Parker.



Como se recuerda, el retorno de "Sex and the City" será a través de la plataforma de streaming HBO Max.

"Sex and the City" vuelve, pero sin Samantha



Tras seis temporadas y dos películas, “Sex and the City” regresará a HBO. Sin embargo, el nuevo proyecto no contará con la actriz Kim Cattrall, quien se puso en la piel del Samantha Jones.

En septiembre de 2020, Sarah Jessica Parker declaró a Entertainment Tonight que está interesada en hacer "algunos episodios de ‘Sex in New York’". Luego, una fuente reveló a Page Six que la exitosa franquicia volvía a la pequeña pantalla con un revival limitado que se emitirá en HBO Max e incluirá a Sarah, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

"No pude evitar preguntarme dónde están todos. Tengo curiosidad, el mundo ha cambiado incluso desde la película con la tecnología y las redes sociales", aseguró Parker. "Con la política y el movimiento #MeToo y Time's Up creo que Carrie Bradshaw estaría ansiosa de compartir sus sentimientos y pensamientos", agregó.

Por su parte, Cattrall se enfrentó públicamente con Sarah Jessica Parker en el pasado, lo cual hizo que los planes para un tercer largometraje fracasaran. En 2018, Sarah le dio el pésame públicamente a Cattrall por la muerte de su hermano y la actriz respondió.

"Tu contacto continuo es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en realidad entonces y ahora. Déjame dejar esto muy claro. No eres mi familia. No eres mi amiga", sentenció.

Sarah Jessica Parker trató de aplacar la tensión e incluso dijo que no imaginaba una película sin Cattrall. Por su parte, la intérprete que dio vida a Samantha dejó claro que no volverá a la franquicia, lo que calificó como "una decisión empoderada en mi vida de terminar un capítulo y comenzar otro".

