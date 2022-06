Shakira contesta a los que dicen haberla visto en ambulancia con una crisis de ansiedad. | Fuente: AFP

Shakira y Piqué confirmaron su separación, luego de 12 años de relación. Durante la semana, la revista Hola publicó una información que señalaba que la cantante había sufrido un ataque de ansiedad por el que terminó solicitando ayuda médica.

Se especuló que este colapso nervioso derivó de los problemas con el futbolista y el fin de su romance; sin embargo, la colombiana recurrió a sus redes sociales para descartar este hecho e indicó que estuvo en una ambulancia debido a que su padre sufrió un accidente.

"Recientemente he recibido algunos mensajes de preocupación sobre personas que dicen haberme visto en una ambulancia en Barcelona. Quería aclararles que se trata de unas fotos que fueron tomadas el dia 28 cuando mi padre tuvo desafortunadamente una caída importante", indicó.

"Este día le acompañé personalmente en una ambulancia hasta el hospital donde se encuentra recuperándose favorablemente. Gracias a todos de corazón por su apoyo y cariño de siempre", agregó.

SHAKIRA CONFIRMA EL FIN DE SU RELACIÓN CON GERARD PIQUÉ

Tras varios días de rumores en diversas publicaciones, la cantante colombiana Shakira anunció este jueves que se está separando de su pareja, el futbolista español del FC Barcelona Gerard Piqué, con quien ha compartido su vida los últimos doce años y ha tenido dos hijos, Milan y Shasha, de 9 y 7 años respectivamente.



Shakira confirmó lo que era ya un secreto a voces a través de un escueto comunicado divulgado por su agencia de comunicación en el que pide "respeto" a la privacidad de su familia.



"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", señala el comunicado.



En los últimos días, diversas publicaciones habían aludido a la separación de la mediática pareja, y habían informado de que Piqué abandonó el domicilio familiar en la localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat, en el noreste de España, para volver a su casa de soltero.

