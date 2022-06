Shakira anunció que su padre William Mebarak fue dado de alta, tras ser internado por una caída. | Fuente: EFE

Recientemente, Shakira reveló que su padre, William Mebarak, había sido internado en una clínica debido a que sufrió una caída el 28 de mayo. Hoy, 8 de junio, la cantante volvió a usar su cuenta de Twitter para anunciar que su padre ya ha sido dado de alta, y que se encuentra en casa junto a ella.

El video corresponde a los ejercicios de estimulación, que el padre de la cantante, de noventa años, viene siguiendo para recuperarse de su accidente, como bien explica Shakira en su tuit:

“Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”.

En el video se aprecia a Shakira frente a su padre, al que le enseña unos carteles con diferentes palabras, que él va leyendo y repitiendo, en algunos casos con facilidad, y en otros con cierta dificultad. A la cantante se le muestra notoriamente feliz, y repitiendo varias veces “muy bien”, así como estimulándolo a hablar más fuerte.

Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño.❣️ pic.twitter.com/YykUegL4ww — Shakira (@shakira) June 8, 2022

¿Por qué Shakira fue vista en una ambulancia?

Durante la semana pasada, la revista Hola publicó una información que señalaba que la cantante Shakira había sufrido un ataque de ansiedad por el que terminó solicitando ayuda médica.

Se especuló que este colapso nervioso derivó de los problemas con el futbolista y el fin de su romance; sin embargo, la colombiana recurrió a sus redes sociales para descartar este hecho e indicó que estuvo en una ambulancia debido a que su padre sufrió un accidente.

"Recientemente he recibido algunos mensajes de preocupación sobre personas que dicen haberme visto en una ambulancia en Barcelona. Quería aclararles que se trata de unas fotos que fueron tomadas el dia 28 cuando mi padre tuvo desafortunadamente una caída importante", indicó Shakira.

"Este día le acompañé personalmente en una ambulancia hasta el hospital donde se encuentra recuperándose favorablemente. Gracias a todos de corazón por su apoyo y cariño de siempre", agregó.

