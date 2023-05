"¡Si no hay olas se hacen!": Shakira deja impactados a sus seguidores al desafiar las playas de Miami

Shakira ha demostrado a sus seguidores que, además de ser una exitosa cantante, también posee un gran potencial para convertirse en una gran surfista y amante de los deportes acuáticos. Aprovechando las olas del sur de Florida, la colombiana evidenció su destacada habilidad con la tabla.

La intérprete de 'Acróstico' compartió un video de su hazaña deportiva, dejando sorprendidos a sus 86 millones de seguidores en Instagram. Ellos no dudaron en elogiar lo bien que la estrella latina practica este deporte.

"¿Qué no sabes hacer?" o "¿hay algo que no hagas bien?", son algunos comentarios que los fans dedicaron a la artista por las múltiples facetas que ha mostrado a lo largo de su vida. Cabe recordar que Shakira también se ha interesado por estudiar filosofía, historia del arte e idiomas.

Sobre pie del video, la cantante dejó un breve mensaje: "¡Si no hay olas, se hacen!". No es la primera vez que Shakira muestra su gusto por este deporte. Ya lo había evidenciado en otras publicaciones e incluso en sus videos musicales.

¿Shakira en problemas con Piqué por aparición de sus hijos en videoclip de 'Acróstico'?

El videoclip oficial de la última canción de Shakira, titulada 'Acróstico', fue presentado cuatro días después de su lanzamiento. Para sorpresa de sus seguidores, el material audiovisual cuenta con la participación especial de Milan y Sasha, los hijos de la cantante.

En esta balada dedicada a sus pequeños, los dos protagonistas demuestran sus talentos artísticos para cantar y tocar el piano, bajo la mirada atenta de su madre.

Esto ha generado varios comentarios en redes sociales sobre la aparición pública de sus hijos, ya que ella reprochó a Gerard Piqué cuando su hijo mayor, Milan, apareció en uno de los debates de la Kings League. Muchos comentarios aseguran que el futbolista podría estar incómodo de que sus hijos aparezcan y canten en la nueva canción de la colombiana.

Al respecto, Pilar Mañé, abogada de la cantante, salió al frente para despejar cualquier duda sobre la posible controversia que pudiera surgir. Ella aseguró que la presencia de los niños en el videoclip no generará una nueva disputa con Gerard Piqué.

"Yo creo que lo que hace Shakira siempre lo hace bien hecho, y los niños están preservados en todo momento", indicó Mañé a Europa Press. La abogada confía en que esta situación no afectará la relación entre la cantante y el exfutbolista. "La situación ahora está estupenda. No tengo noticias de que vaya nada mal", resaltó.

Sin embargo, Pilar Mañé admite que desconoce la opinión personal de Piqué al respecto. "Me está preguntando opiniones personales. Pues no lo sé. Yo solamente puedo opinar jurídicamente, personalmente no".