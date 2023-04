Shakira pide a los paparazzis dejar de seguir a sus hijos que han sufrido “una persecución sin tregua” en Barcelona

Shakira hizo la petición no solo como artistas sino “como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz, como todo niño lo merece”. | Fuente: Instagram

Shakira lanzó un nuevo comunicado dirigido a los paparazzis en el que pide que dejen de seguir a sus hijos Milan y Sasha, fruto de su relación con Gerard Piqué, en Estados Unidos, contando que la situación ya había sido recurrente cuando la familia vivía en Barcelona.

“En este momento de cambios en mi vida como figura pública es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Sin embargo mis hijos, Milan y Sasha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona”, comenzó su comunicado, publicado en redes sociales.

La cantante colombiana explicó que ahora que sus hijos “inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación” en nombre de ellos apelando al respeto a su derecho a la intimidad.

“Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extra-escolares, y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings”, escribió.

Además dijo que la situación que enfrentan Milan y Sasha debería ser capaz de hacer que los paparazzis ”puedan comportarse de la forma más humana posible con ellos, teniendo en cuenta que se trata de la salud y la integridad física y emocional de dos menores de 8 y 10 años que solo desean poder salir a la calle, y asistir al colegio sintiéndose a salvo y teniendo la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras”.

Finalizó el mensaje haciendo la petición no solo como artistas sino “como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz, como todo niño lo merece”.

Shakira y sus hijos se mudan a Estados Unidos

Luego de abandonar España para empezar una nueva vida junto a sus hijos en Estados Unidos, Shakira rompió su silencio y habló del motivo que la empujó a tomar esta decisión tras su mediática separación con el exfutbolista Gerard Piqué. A través de sus redes sociales, la colombiana dijo que su principal objetivo es darle estabilidad a su familia.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad", mencionó en Instagram.

Invadida por la nostalgia, la intérprete de Te felicito rememoró algunos momentos que vivió en Barcelona, donde permaneció por más de 12 años.

"Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer", expresó.

