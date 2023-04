La revista Billboard describió su carrera como una de las más consolidadas en el panorama musical latinoamericano, seleccionándola como la mejor artista latina femenina de la década en dos ocasiones (2000-2010) | Fuente: Instagram

Shakira y sus dos hijos, Sasha y Milan, dejaron España para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Tras llegar a un acuerdo con su expareja Gerard Piqué, la colombiana alistó maletas y enrumbó este domingo al aeropuerto de Barcelona.

De acuerdo con imágenes difundidas por Europa Press, la cantante llegó al terminal aéreo mostrando una gran sonrisa y agradeció a la prensa por las palabras de cariño hacia ella, incluso, antes de su ingreso a la sala de abordaje, la artista no dudó en girar y lanzar un beso a las cámaras.

Shakira tomó un vuelo privado que llegará a Miami, donde comenzará su nueva vida, alejada de su expareja. De esta manera, la colombiana pone punto final a su etapa en España.

Piqué se despidió de sus hijos

Según la agencia de noticias, Piqué se dejó ver el último sábado por la tarde en las inmediaciones del domicilio que habitaba la cantante, recogió a sus hijos, pasó tiempo con ellos y también los llevó a casa de sus abuelos.

Fuentes cercanas al entorno de Shakira aseguraron que el pasado jueves, ella recibió un escrito del Centro Médico Teknon confirmando que el estado de salud de su padre es bueno, lo que la animó a hacer el viaje a Miami.

Cabe recordar que, una vez firmado el convenio con Piqué, Shakira tenía permiso para mudarse a Estados Unidos sin ningún tipo de restricción temporal. De hecho, estaba previsto que se mudaran a principios de año, pero sus planes se postergaron debido a los inconvenientes que tuvo por el estado de salud de madre.

Piqué se niega a hablar sobre su separación de Shakira

La sonada separación de Gerard Piqué y Shakira sigue dando qué hablar. Pese a que ha pasado casi un año desde la confirmación del fin de su relación y que el exfutbolista oficializó su romance con Clara Chía, las preguntas relacionadas a su mediática separación son inevitables durante las entrevistas que le hacen al exastro del Barcelona FC.

En una entrevista con el diario español El País, Piqué fue consultado sobre cómo le ha afectado su separación mediática de Shakira, a lo que se negó a hablar sobre la cantante colombiana. “No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”, dijo.

“Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”, agregó.

Luego fue consultado por cómo está tomando esta nueva etapa ya que “parecía que siempre le habían salido todas las cosas bien”.

“No es así. El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, respondió.

