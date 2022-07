Piqué hace oídos sordos ante el supuesto viaje con 'su amiga especial' | Fuente: AFP

Shakira y Piqué no están atravesando por su mejor momento. Desde que ambos confirmaron su ruptura en un comunicado que publicó la agencia de la cantante, todo ha sido rumores de terceras personas, pero de momento nada ha sido confirmado, ni parece que se vaya a hacer, ya que la pareja ha sido muy discreta con su privacidad y los dos evitan a toda costa ser captados por las cámaras.

La agencia Europa Press abordó a Gerard Piqué y le preguntó por el supuesto viaje que realizó a Dubai con una 'amiga especial'. Sin embargo, el medio no ha recibido una respuesta. Tal y como se aprecia en unas imágenes, el futbolista se quedó en silencio después de salir a la luz su viaje y, mientras comía un helado, evitó declarar sobre el tema.

LA CUSTODIA DE SUS HIJOS

El defensor del Barcelona también fue consultado por la custodia compartida con Shakira y si son ciertos los rumores de que la artista tiene pensado mudarse a Miami con sus hijos, pero Piqué prefirió no hablar ante las cámaras, tampoco mostró un gesto con el refleje su estado de ánimo. Ni se inmuta ante la presencia de las cámaras y se sube a su auto sin decir absolutamente nada.

No cabe duda de que Gerard Piqué quiere permanecer al margen de todas las informaciones que están saliendo a la luz, sobre todo porque es el protagonista de todas ellas. En tanto, Shakira, tal y como se ha visto, parece estar viviendo un mal momento tras romper su relación con el hombre del que estaba enamorada.



CARLOS VIVES DUDA QUE LA RUPTURA ENTRE SHAKIRA Y PIQUÉ HAYA SIDO POR INFIDELIDAD

Carlos Vives se refirió al mal momento que atraviesa Shakira luego de confirmar el fin de su romance con Gerard Piqué. Como se sabe, los cantantes colombianos mantienen una amistad muy cercana que con los años se ha ido fortaleciendo, a tal grado que el intérprete del género vallenato es uno de los pocos cantantes que se ha pronunciado sobre la ruptura de la pareja.

Aunque Shakira ha tratado de mantener un buen semblante tras su aparición en Cannes y su participación en el programa de televisión 'Dancing with Myself' de la cadena NBC, lo cierto es que la colombiana no la está pasando nada bien. Así lo confirmó Vives en una entrevista que concedió a la agencia Europa Press.

"Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: estoy triste" y agrega: "sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa", expresó el cantautor.

El colombiano restó credibilidad a los rumores que hablan de una infidelidad por parte de Gerard Piqué. "No, no. El (Gerard Piqué) que yo conocí no. Por supuesto, es una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a 'Shaki', él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño", expresó el artista. (Con información de Europa Press)

