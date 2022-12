La actriz estadounidense reveló cómo su decisión de sustituir a Elizabeth Taylor al frente de la fundación amfAR le costó vetos y amenazas de los que no se arrepiente. | Fuente: AFP

Sharon Stone hizo una de las revelaciones más sorprendentes de su trayectoria. La actriz recordó cómo fue el momento en que sustituyó a Elizabeth Taylor al frente de la Fundación para la Investigación sobre el sida (amfAR) y cómo su activismo contra la enfermedad estuvo a punto "destruir" su carrera.

"No trabajé durante ocho años. Me dijeron que si volvía a hablar de condones se eliminarían los fondos. Me amenazaron de muerte en varias ocasiones y decidí que tenía que seguir adelante", manifestó en una entrevista que recoge la revista People.

Según sus declaraciones, la organización benéfica le pidió que sea la directora de la campaña de investigación en 1995, durante un famoso evento anual de recaudación de fondos en el Festival de Cine de Cannes. Cindy Berger, su entonces publicista, intentó advertirla del peligro de hablar sobre el sida en aquella época, pero a pesar de los riesgos, Stone aceptó la propuesta.

"Ella me dijo: 'Si lo haces, destruirás tu carrera'. En ese momento no se te permitía hablar sobre el sida. Entonces le dije: 'Lo sé, pero lo voy a hacer, me vas a matar'. Ella respondió: 'Y si no lo haces, también te voy a matar'", mencionó la protagonista de 'Bajos Instintos'.

No se arrepiente

Después de años apoyando a la organización, Sharon Stone asegura no estar arrepentida de la decisión que tomó pese a las continuas amenazas que recibió.

"Me quedé durante 25 años, hasta que tuvimos anuncios de tratamientos contra el sida en la televisión igual que habíamos tenido de aspirinas", declaró. Eso sí, aunque sabía los riesgos, jamás imaginó la magnitud de lo que tendría que soportar: "No tenía idea de la resistencia, la crueldad, del odio y de la opresión a la que nos enfrentaríamos", agregó.

Sharon Stone lucha contra un tumor

Hace unas semanas, Sharon Stone anunció en su perfil de Instagram que fue diagnosticada con un "gran tumor fibroide" después de haber obtenido un "diagnóstico erróneo". Asimismo, instó a las mujeres a que confirmaran siempre las opiniones médicas recibidas.

"Señoras en particular: No se dejen engañar. Busquen una segunda opinión. Puede salvarles la vida", escribió en una historia de su red social.

Y es que, tal como había dicho, la intérprete de 64 años decidió acudir a otro médico después de que apareciera el dolor y quisiera conocer si sufría alguna enfermedad.

Según Sharon Stone, sufrió "un diagnóstico erróneo y un procedimiento incorrecto", añadiendo que tuvo que recibir una "doble epidural" para tratar el dolor.

Los tumores fibroides generalmente son masas no cancerosas que crecen en el útero y difíciles de detectar porque, al principio, resultan indoloros.

