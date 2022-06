Sharon Stone sufrió nueve abortos espontáneos. | Fuente: Instagram

La actriz Sharon Stone compartió su testimonio sobre la pérdida de sus bebés y comentó que fue un proceso muy difícil ya que siempre fue su sueño convertirse en madre.

“Nosotras, como mujeres, no tenemos un foro para discutir la profundidad de esta pérdida. Perdí nueve hijos por aborto espontáneo. No es poca cosa, ni física ni emocionalmente, pero nos hacen sentir que es algo que debemos soportar solas y en secreto, con una especie de sensación de fracaso”, dijo para la revista People.

Sharon Stone pidió que se abra espacios para hablar sobre estos temas debido a que hay muchas mujeres que no saben cómo afrontar esta pérdida y necesitan apaciguar su dolor contando su experiencia con otras personas.

“En lugar de recibir la compasión, la empatía y la sanación que tanto necesitamos, la salud y el bienestar femeninos dejados al cuidado de la ideología masculina se han vuelto laxos en el mejor de los casos, ignorantes de hecho y violentamente opresivos en su esfuerzo”, agregó la reconocida actriz.

Sharon Stone recordó sus escenas con Robert De Niro

De su baúl de los recuerdos, Sharon Stone quiso sacar a colación, recientemente, la apasionada relación que vivió en la cinta 'Casino' junto a su colega Robert De Niro, a propósito de una pregunta lanzada por un fanático durante una entrevista.

La actriz fue consultada en el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen por el colega que le dio el mejor beso durante un rodaje. Y Stone eligió a De Niro por encima de otros actores como Michael Douglas y Sylvester Stallone.

"Bueno, Robert De Niro era sin duda el mejor besador", dijo la intérprete de 62 años en respuesta al seguidor que lanzó dicha interrogante. "Sí, Bob era lejos el mejor besador", añadió.

Stone y el protagonista de 'The Irishman' coincidieron en la filmación de 'Casino' en los años noventa. Entonces, el respeto que sentía la actriz por De Niro hizo que considerara los besos que compartió con él durante el rodaje como un episodio inolvidable.

