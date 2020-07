Tras 22 años de trabajo, Televisa retira contrato de exclusividad a Silvia Pinal, conductora y productora de "Mujer, casos de la vida real". | Fuente: Televisa

Televisa retiró el contrato de exclusividad a Silvia Pinal, recordada actriz mexicana de “Mujer, casos de la vida real”. La información ha sido confirmada por su hijo Luis Enrique Guzmán, quien aseguro que su madre está delicada de salud, luego de una cirugía por una rotura de cadera.

En conversación con el programa Ventaneando, Guzmán expresó que ahora mismo la estrella de Televisa se encuentra delicada de salud y, por ende, está temporalmente alejada de las pantallas. “Mi mamá se está recuperando, ella tuvo una fractura de cadera y cirugía. Está delicada, se está haciendo sus terapias”, contó el hermano de Alejandra Guzmán.

A pesar de su estado de salud y la crisis por la COVID-19 en México, la diva Silvia Pinal no está recibiendo ninguna remuneración desde hace dos meses atrás. Es decir, ha perdido su contrato de exclusividad, pese a ser una de las artistas veteranos del exitoso canal de telenovelas.

“Han pasado dos meses que no le hacen caso, ya no le han dado su exclusividad. La veo que está un poco consternada y preocupada por esta situación y el momento es muy malo”, expresó Luis Enrique Guzmán sobre el complicado momento que atraviesa su madre Silvia Pinal, quien dio 22 años de su vida a Televisa.

“Mi mamá fue uno de los pilares de hizo esa empresa (...) Ha dejado sangre, sudor y lágrimas en los foros. Yo crecí en esos foros. Ha sido su casa, siempre se refiere a la empresa como su casa. Entonces, se me hace extraño que nada más porque no está el ‘Tigre’ vigilando le hagan ese tipo de groserías”, agregó.

SILVIA PINAL EN TELEVISA

Luis Enrique Guzmán reveló que dicho retiro de su exclusividad ha afectado emocionalmente a Silvia Pinal. En ese sentido, aclaró que la actriz no ha asistido presencialmente a Televisa, debido a que se está recuperando de su operación de la cadera.

“Mi mamá no tiene nada más una vitalicia como actriz, sino también tiene una exclusividad como productora que es la que ahora le quieren remover”, explicó sobre la conductora de “Mujer, casos de la vida real”. “No le han quitado la oficina, porque no creo que les convenga hacer ese tipo de escándalos. (…) Incluso un coche que le habían dado de la empresa, ahora le van a mandar un presupuesto para ver si lo quiere comprar”.

Por el momento, Televisa no sea manifestado sobre el contrato de exclusividad de la estrella Silvia Pinal. Sin embargo, su hijo señala que conversará con unos abogados, porque la empresa televisiva no le da una respuesta concisa ante lo sucedido: “Nadie le habla, ni le resuelve. Ni le dicen que sí ni no”.