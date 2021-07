Después de las especulaciones sobre su internamiento, Silvia Pinal aclaró por qué estuvo en el hospital y reveló que ese tiempo le sirvió para descansar y reponerse. | Fuente: Instagram

La primera actriz mexicana Silvia Pinal salió del hospital donde se encontraba internada debido a que su presión arterial había aumentado y esto pudo ser peligroso para su salud. Además, a ello se le sumó una infección en las vías urinarias.

Después de preocupar a sus seguidores, fue dada de alta tras cinco días y decidió enviarles un mensaje a sus fanáticos por medio de las redes sociales. “Aquí está su vedette favorita, es verdad que me siento muy feliz estar otra vez en mi casa, con mis amigos”, agregó.

Asimismo, Silvia Pinal reveló que ese tiempo en el hospital le sirvió para descansar y reponerse. “No fue nada grave, me siento muy feliz de que todo haya sido rápido, estoy lista para otra”, dijo en referencia a su carrera como actriz.

No es la primera vez que ingresa al hospital

En mayo de este año, la actriz Silvia Pinal estuvo recuperándose de la fractura de cadera que sufrió al caerse y por el que tuvo que ser operada de emergencia ya que por su edad, es más complicado. Sin embargo, cuando salió exitosa de la intervención, brindó una entrevista al programa mexicano “Ventaneando”.

En la conversación, la artista confesó que extrañaba su casa y que poco a poco está sintiéndose mejor: “No tengo nada de dolores, estoy bien y no me duele nada. El traslado fue en ambulancia muy buena”, aseguró.

A pesar de ello, confesó que siente la necesidad de trabajar: “A ver en qué termina, yo escojo, ahora todo está parado, pero podemos empezar a ver. ¡Lo que yo quiero es ya trabajar, trabajar, trabajar!”.

No obstante, el doctor de la estrella de “Mujer, casos de la vida real”, le dijo que, por el momento, no podía hacer ningún esfuerzo: “Ahora estoy feliz de regresar con mis animalitos, estoy sana, lo que me falta es trabajar ¡ya!”.

