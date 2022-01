Silvia Pinal junto a sus hijas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel | Fuente: Facebook | Alejandra Guzmán

Silvia Pinal confirmó que está libre de COVID-19 y aseguró gozar de buena salud. El pasado 22 de diciembre del 2021, la reconocida actriz fue ingresada a un hospital de la Ciudad de México por complicaciones del coronavirus.

En una reciente entrevista que concedió junto a su hija mayor, Sylvia Pasquel, la artista mexicana contó que su ánimo está mejor que nunca. Sin embargo, reconoció que recuperarse de los estragos que le ocasionó el virus, no ha sido una tarea sencilla.

"¡Ya no tengo nada y buen trabajo me costó! Me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr y todo eso. Estoy comiendo como Dios (manda), como muy bien”, explicó Silvia Pinal al programa Ventaneando.

Sin perder el buen sentido del humor, la actriz de 90 años agradeció a Dios por no haber prolongado su estadía en el hospital. Como se recuerda, ella fue dada el 29 de diciembre luego de haber sido estabilizada por una arritmia cardiaca y una infección urinaria.

"En el hospital bendito sea Dios pasó pronto porque si fuera largo sería terriblemente enfermo, no, pasa rápido, bendito sea Dios. Tengo que darle gracias a Dios, gracias a los médicos y que terminó muy bien… tengo unas nalgas muy bonitas", expresó.

SE HABÍA VACUNADO CONTRA LA COVID-19

La última diva del Cine de Oro mexicano estaba completamente vacunada, aunque aún no se había puesto su tercera dosis de refuerzo, informó su familia. Alejandra Guzmán, su hija, también contrajo el virus, aunque su salud no presentó mayores complicaciones.

Silvia Pinal, saltó a la fama internacional con el director español Luis Buñuel, quien la incorporó en películas como "Viridiana" (1961), "El ángel exterminador" (1962) y "Simón del desierto" (1965). También destacó por su papel en la televisión, donde condujo el icónico programa "Mujer, casos de la vida real" por más de 20 años.

