Rafael Uribe, actor colombiano de "Sin senos no hay paraíso", falleció a los 59 años. | Fuente: Twitter

El actor colombiano Rafel Uribe falleció a los 59 años luego de sufrir un paro cardíaco. Recordado por participar en las novelas “Sin senos no hay paraíso”, “El señor de los cielos”, “El capo” y “La prepago”, también se hizo conocido por su trabajo de rescatar y proteger a los animales abandonados.

De acuerdo con los medios de ese país, el intérprete dejó de existir en una clínica de Bogotá tras haber permanecido entubado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Tal era el punto en que amaba a los perros que creó un albergue para que no les faltara comida ni techo.

Rafael Uribe contaba con más de 25 años de trayectoria artística; sin embargo, donde más destacó fue en su trabajo junto a Carmen Villalobos en el 2008 en la novela “Sin senos no hay paraíso”. Una de las actrices que lamentó su pérdida fue Carolina Betancourt, quien interpretó a Vanessa en la ficción colombiana.

“Mi Rafita. Duele saber que ya no estarás más, que ya no aparecerás por mi Instagram para saludarme. Sé que siempre me cuidaste y siempre estabas pendiente de mí. Sé que te volviste un alma hermosa, bondadosa, generosa y dulce. En el cielo estarán felices de recibirte. En el cielo estarán felices de recibirte”, se lee en su publicación.

Catherine Siachoque, también actriz de la reconocida ficción, le dedicó un sentido mensaje de despedida. “'Las cosas son en vida'. Gracias Rafael. Te extraño desde ya. La manada seguirá unida”, dijo refiriéndose al albergue que Uribe tenía.

Karla Carillo, la popular Carolina Saldana en “El señor de los cielos”, le dio el último adiós a Rafael Uribe: “Brilla fuerte mi Rafa querido. Desde México hasta el cielo te mando todo mi amor. Gracias por esas platicas y risas que siempre me sacabas”.