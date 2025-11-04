Sir David Beckham: el rey Carlos III lo nombra caballero por su legado en el fútbol y la filantropía

David Beckham, uno de los futbolistas más célebres del Reino Unido, fue nombrado caballero por el rey Carlos III en reconocimiento a sus décadas de contribución al deporte y a causas benéficas.

David Beckham, exjugador del Manchester United, el Real Madrid y la selección inglesa, ha sido nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico por el rey Carlos III, en reconocimiento a sus servicios al deporte y a la sociedad británica.

La confirmación oficial llegó el pasado 14 de junio —de hecho, la primera ovación la recibió del público durante un partido en Wimbledon—, pero fue este martes, en el imponente Castillo de Windsor, cuando el monarca británico citó a Sir David Beckham para su investidura.

La familia real británica comapartió el anuncio a través de sus redes sociales con el mensaje: “¡Enhorabuena, Sir David Beckham! Esta mañana, en el Castillo de Windsor, el Rey otorgó a Sir David Beckham el título de Caballero por sus servicios al deporte y a la beneficencia”.

El anuncio estuvo acompañado de un video que muestra el momento exacto en que Carlos III inviste a Beckham, con un breve intercambio de palabras entre ambos. A la ceremonia asistieron su esposa, Victoria Beckham —quien diseñó el traje de su marido para la ocasión, según informó Daily Mail—, así como sus padres, Ted y Sandra Beckham.

Las primeras palabras de Sir David Beckham

“No podría estar más orgulloso. La gente sabe lo patriótico que soy y lo mucho que amo a mi país. Siempre he dicho lo importante que es la monarquía para mi familia. He tenido la suerte de viajar por el mundo y en todos lados la gente me pregunta por nuestra monarquía. Eso me llena de orgullo”, declaró Beckham, según recogió la agencia EFE.

La publicación en redes sociales con el anuncio recibió mensajes de felicitación de celebridades y seguidores en todo el mundo, entre ellos el chef Gordon Ramsay, recordado anfitrión del reality Hell's Kitchen, quien escribió: “¡Felicidades, David Beckham! Muy feliz por ti y por toda la familia”.

Después de la ceremonia, su hijo Romeo Beckham, el segundo de los cuatro hijos del matrimonio, compartió en Instagram una foto junto a sus padres y dos de sus hermanos, Cruz y Harper —mientras que Brooklyn, con quien mantiene cierta distancia, no asistió—, y escribió: “Nadie se merece esto más que tú. Te quiero tanto. Enhorabuena, Sir papá”. Cruz también publicó en sus historias una foto de Beckham con su nueva medalla y un video recopilatorio de la familia real.

Por su parte, el Manchester United, donde Beckham jugó la mayor parte de su carrera, celebró la noticia con una publicación en redes: “Sir David Beckham ha sido nombrado caballero por el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham. ¡Felicidades, Sir David!”.

La cuenta oficial de la selección inglesa también se sumó: “¡Sir David Beckham! Muchas felicidades a nuestro excapitán, que recibió el título de Caballero en el Castillo de Windsor”.

¿Por qué nombraron Sir a David Beckham?

Criado en la cantera del Manchester United, Beckham pasó once años en el club antes de fichar por el Real Madrid en 2003, donde ganó una Liga española. Más tarde jugó en el LA Galaxy, con cesiones al AC Milan y al Paris Saint-Germain, antes de retirarse en 2013. Actualmente es propietario del Inter de Miami, equipo de la MLS que cuenta con Lionel Messi y Luis Suárez.

Con la selección inglesa, Beckham, de 50 años, disputó 115 partidos, fue capitán durante seis años y participó en dos Copas del Mundo y dos Eurocopas.

Fuera de las canchas, ha destacado por su labor humanitaria y su trabajo con Unicef, organización de la que es embajador desde 2005, además de su influencia en la moda y la cultura pop.

