Sofía Vergara envió un mensaje a los ciudadanos de Barranquilla (Colombia) donde les pidió que guarden cuarentena. | Fuente: Instagram / Sofía Vergara

Con más de 8 500 casos de personas infectadas con nuevo coronavirus en Barranquilla (Colombia), Sofía Vergara decidió enviar un mensaje de reflexión a sus compatriotas, a quienes instó a respetar el aislamiento social.

En un videoclip compartido por Jaime Pumarejo, alcalde de la ciudad colombiana, la actriz de la serie “Modern Family” afirmó que el virus “se está saliendo de control”. “Tenemos que hacer un esfuerzo y les hago un llamado, porque hay que quedarse en sus casas”, señaló.

Asimismo, Vergara comentó que sabe lo complicado de guardar cuarentena durante tanto tiempo, sobre todo para las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad económica.

“Yo sé que no es fácil, yo estoy viviendo tres meses aquí (Los Ángeles, Estados Unidos) y me estoy volviendo loca. Me imagino que todos deben estar igual. Yo sé que hay mucha gente que tiene sus necesidades, que tienen que salir a trabajar. Los que sí pueden, quédense en casa”, indicó.

Gracias, @SofiaVergara, por este mensaje para Barranquilla, que tanto te quiere. Has estado con nosotros en los momentos de alegría, pero también demuestras tu amor por tu ciudad en los momentos que nos desafían. pic.twitter.com/99QTrgOTqx — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) June 22, 2020

Por otro lado, la actriz colombiana aconsejó a los vecinos de Barranquilla que eviten las fiestas y los paseos en momentos tan difíciles como los de la crisis sanitaria.

“No salgan a rumbear y a pasear que en estos momentos no vale la pena arriesgar a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestra gente que uno quiere. Así que les pido de todo corazón que se cuiden mucho”, puntualizó.

Como se recuerda, Sofía Vergara nació en Barranquilla en 1972. Su carrera artística inició en el modelaje, aunque, tras su paso por el Festival de Viña del Mar como presentadora, su nombre adquirió un alcance internacional.

De Colombia saltó a México, donde participó en más de una producción en Televisa, y más adelante integró elencos de cintas y series estadounidenses, entre las cuales destaca “Modern Family”, que llegó a su fin este año.