Sophie Turner y Joe Jonas ya estarían en la dulce espera. | Fuente: Instagram

El portal web JustJared informó que la protagonista de GOT, Sophie Turner, y el cantante Joe Jonas esperan su primer hijo.

De acuerdo al medio, una fuente cercana a los jóvenes señaló que Joe Jonas y Sophie Turner están guardando la noticia. "La pareja mantiene las cosas muy en silencio, pero sus amigos y familiares están súper emocionados por ellos", dijo.





Mientras que otro allegado explicó que "Sophie ha estado decididamente eligiendo trajes para usar dentro y fuera de la alfombra para acomodar su cambiante cuerpo".

Cabe anotar que ni Joe Jonas ni Sophie Turner se han pronunciado sobre el informe del medio. El posible embarazo llega casi un año después de que los dos contrajeron nupcias en Las Vegas en mayo de 2019. Luego, realizaron una boda en Francia, a la que asistieron familiares y amigos cercanos.

En marzo de 2019, Turner habló con la revista Rolling Stone sobre cómo nunca esperó casarse cuando tenía unos 20 años hasta que conoció a Jonas. "Me estaba preparando completamente para estar soltera por el resto de mi vida", aseguró.





“Creo que una vez que hayas encontrado a la persona adecuada, ya lo sabes. Siento que soy un alma mucho mayor de lo que soy en edad. Siento que he vivido lo suficiente como para saberlo. He conocido suficientes chicos para saber, he conocido suficientes chicas para saber. No siento 22, tengo 27, 28”, aseguró.

Además, a inicios de este año, la futura mamá habló sobre lo feliz que es al lado de Joe Jonas. "Mucho de [mi felicidad ahora] tiene que ver con estar con una persona de la que me he enamorado, que me ama más de lo que se ama a sí mismo y que quiere verme encontrar mi propia felicidad", sostuvo a Glamour UK.

“Probablemente fue lo más importante que me empujó a encontrar quién soy y encontrar mi felicidad en otras cosas además de actuar”, añadió la esposa de uno de los hermanos Jonas.