Speed en Bolivia: streamer cortó su transmisión en menos de media hora tras fallas de conexión a internet

Speed estuvo en Bolivia tras su paso por Perú. El famoso streamer estadounidense de 20 años fue a Santa Cruz este miércoles 29 de enero para concluir su recorrido por Latinoamérica.

En un primer momento, Speed fue ovacionado por decenas de fans bolivianos que fueron a darle un gran recibimiento entregándole fotos y recuerdos sobre el país del altiplano.

Seguidamente, Darren Jason Watkins Jr., o simplemente Speed, se subió a un caballo y fue rodeado por su equipo de seguridad mientras se trasladaba a las cabañas de Piraí. Del mismo modo, degustó de un platillo típico para luego ponerse un traje blanco y sombrero. El streamer se puso a bailar con una señora que le enseñaba los pasos.

No obstante, no todo fue felicidad para Speed. El youtuber tuvo problemas con la transmisión mientras se trasladaba en moto luego de que no podía irse en camioneta debido a la gran aglomeración de gente a su alrededor.

En otro momento, se dirigió al centro de la ciudad de Santa Cruz para encontrarse con el alcalde Jhonny Fernández. Sin embargo, volvió a tener el mismo problema de conexión sin poderse mostrar las imágenes de la reunión.

Tras pasar los minutos, las imágenes regresaron con claras fallas técnicas y mostrando a Speed dentro de una conocida cadena de restaurantes. El streamer se vio incómodo y acongojado por lo sucedido cortando finalmente la transmisión en menos de 30 minutos.

Speed afirmó que Perú "es el mejor país de Sudamérica"

Speed no dudó en afirmar que Perú es “el mejor país” que ha visitado durante todo su recorrido por América Latina. Esto, luego de recibir un reconocimiento en la Municipalidad de Lima, ver por primera vez la Danza de Tijeras, comer platos típicos nacionales, visitar el emporio comercial de Gamarra y pisar el campo de juego del estadio Nacional.

A pesar del tráfico y los inconvenientes para trasladarse, Speed recalcó, en su propia transmisión, que el Perú viene siendo, hasta la fecha, su país sudamericano favorito.

“Esto es increíble. Perú es el mejor país de Sudamérica. No hay nadie más. Perú es el número uno. De verdad lo digo. Perú es número uno, para mí, en Sudamérica”, expresó IShowSpeed mientras terminaba su recorrido.

No obstante, Speed mencionó que, a nivel mundial, Perú es el segundo ya que tiene una gran preferencia por Indonesia. “De todos los países que visité, Perú es el número dos. En todo el mundo, Perú es el segundo, solo Indonesia lo ha superado como número uno. En Latinoamérica, Perú sí es número uno”, aclaró.

Speed recibió reconocimiento en la Municipalidad de Lima

Speed recibió un reconocimiento en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). El famoso streamer de 20 años fue recibido por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y una comitiva que lo esperaba dentro del salón municipal.

Seguidamente, Speed entró al Palacio Municipal donde vio una torta en honor a su visita a Lima. Acto seguido, López Aliaga invitó al streamer a sentarse.

Asimismo, el youtuber aprovechó para escribir un saludo cariñoso por su visita a Lima. “Te amo, Perú”, escribió ante el aplauso de López Aliaga y los demás funcionarios. Acto seguido, el burgomaestre le otorgó una placa con la frase: “Embajador turístico, Lima, Perú”.

Por otra parte, López Aliaga le entregó a Speed un diploma y un ramo de flores que fue recibido con gratitud por el famoso estadounidense quien empezó a ver los cuadros y adornos dentro de la municipalidad.

¿Quién es Speed?

Speed es un popular streamer y creador de contenido estadounidense nacido el 21 de enero de 2005. Con solo 20 años, ha logrado conquistar a millones de seguidores en plataformas como YouTube, Twitch y otras redes sociales, gracias a su carisma, energía desbordante y estilo único.

Darren Jason Watkins Jr., o simplemente Speed, comenzó su trayectoria como streamer transmitiendo videojuegos como Fortnite y NBA 2K. Sin embargo, su contenido se diversificó rápidamente hacia reacciones, bromas y momentos impredecibles que mantienen a su audiencia entretenida. Una de sus características más destacadas es su actitud efusiva y espontánea, que lo ha convertido en un fenómeno viral en numerosas ocasiones.

Su fama trasciende fronteras, con una base de seguidores que supera los 20 millones en YouTube, además de millones más en otras plataformas. Su influencia es especialmente fuerte entre los jóvenes, y su estilo energético y, a veces, caótico, lo ha convertido en uno de los streamers más reconocidos de su generación.

