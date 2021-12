Marisa Tomei le dio vida a la tía May en 'Spider-Man: Homecoming' y 'Spider-Man: Far from Home'. | Fuente: Pinterest

Tras el exitoso estreno de “Spider-Man: No Way Home”, las noticias entorno a esta famosa película de Marvel no han dejado de circular. Esta vez, la actriz que le dio vida a la tía May en una de las cintas de Spider-Man, Marisa Tomei, fue tendencia debido a que confesó que le gustaría que su personaje sea lesbiana.

En conversación con Geeks of Color, la estrella de 57 años contó que le había sugerido a la productora de Sony, Amy Pascal, que la tia May tuviera una relación con una mujer.

“Hubo un momento en el que sentí que May quizás era, yo estaba como ‘tal vez ella debería estar con una mujer porque Ben se ha ido y ¿con quién debería estar?’ Y estábamos hablando de eso. Entonces, realmente quería que Amy Pascal de Sony fuera mi novia. [risas] Lo sé. Yo estaba como: ‘nadie tiene que saberlo, Amy. Yo sólo... yo sólo estaré en una escena y tú estarás allí, y yo solo diré algo como ‘hey’, tú sabes, será algo sutil’. Pero nadie quiso hacerlo en ese momento”, contó Marisa Tomei.

Este cambio sería alguno nunca antes visto ya que, en los cómics, la tía de Spider-Man ha estado involucrada hasta con el doctor Octopus, pero jamás con alguien del mismo sexo.

Tom Holland y Marisa Tomei en la premier de "Spider-Man". | Fuente: Pinterest

La vez que Marisa Tomei no quiso interpretar a la tía May

Marisa Tomei dio vida a la tía May en las películas “Spider-Man: Homecoming”, “Spider-Man: Far from Home” y “Avengers: Endgame”. Sin embargo, pese a ser un rol divertido, la actriz de 57 años se arrepiente de haber tomado el papel que la hizo parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La tía May es recordada por su aparición en los cómics de Marvel, así como en las anteriores películas de Spider-Man. Como se recuerda, su introducción en el último reboot del superhéroe —protagonizado por Tom Holland— causó asombro por ser una versión más joven de May Parker.

En una entrevista con Collider, la actriz Marisa Tomei reveló que se arrepiente de haber tomado el papel, debido a que ahora se siente encasillada en un rol de madre, un estereotipo muy presente en el cine.

“Realmente lamento comenzar por este camino y realmente lamento haber comenzado a hacer esto. Estaba, ya sabes, lo hablé. No esto, pero me refiero solo a ese cambio, y realmente siempre sentí como, 'Oh, podría interpretar muchas cosas'. Honestamente, es probable que sea más difícil que otras cosas. Pero, sí, supongo que lo dije todo”, explicó.

