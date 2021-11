Previo al estreno de “Spider-Man No Way Home” e incrementando las expectativas del Spiderverse, Tom Holland y Andrew Garfield protagonizaron una fotografía, tomada en un evento en West Hollywood. | Fuente: Twitter/Pelicomic

Sin duda las noticias relacionadas (directa o indirectamente) al próximo estreno de “Spider- Man No Way Home” siguen causando expectativa en los fanáticos del Hombre Araña. Esta vez, fotografías del evento GQ Men of the Year aumentaron las teorías de un posible Spiderverse, con el regreso de los Spider- Man que protagonizaron Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Dos fotografías tomadas en el evento que se realizó este jueves 18 de noviembre en West Hollywood fueron compartidas por diversos medios de comunicación: en ambas se ve a Tom Holland, el actual Spider- Man, y Andrew Garfield, el Peter Parker de la anterior saga, juntos e incluso abrazados.

Una de las instantáneas ve a ambos actores junto al rapero Lil Nas X.

DUENDE VERDE, DOC OCT Y MÁS VILLANOS EN EL SEGUNDO TRÁILER

En las imágenes, puede verse a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) explicándole a Spider-Man (Tom Holland) que tras pedir cambiar la realidad a través de un hechizo abrió la puerta a otros "visitantes".

Por eso, aparecen Doctor Octopus (Alfred Molina), quien se sorprende al no encontrarse con el Peter Parker que conocía, y también el Duende Verde, Electro (Jamie Foxx) y Hombre de Arena, quienes ponen en aprietos al superhéroe arácnido.

Estas escenas de acción muestran el peligro que corre Mary Jane (Zendaya) y abren paso a un enfrentamiento entre Spider-Man y Doctor Strange.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables





Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.