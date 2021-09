Stanley Tucci confesó haber luchado contra el cáncer de lengua hace tres años. | Fuente: Tribeca Film

El actor Stanley Tucci reveló que hace tres años le diagnosticaron un tumor en la base de su lengua, enfermedad contra la cual ha venido batallando, aunque en el pasado no quiso hacerlo público.

En una entrevista con la revista Vera, el intérprete de cintas como "El diablo viste a la moda" y "Los juegos del hambre" manifestó que tenía "un tumor demasiado grande para operar".

"Así que tuve que pasar por muchas sesiones de radiación y quimioterapia", señaló.

La primera esposa de Stanley Tucci falleció en abril de 2009, tras una dura lucha contra el cáncer de mama. Una situación no exenta de temores que el actor pudo experimentar al lidiar con la enfermedad.

"Me juré a mí mismo que nunca iba a someterme a esos tratamientos, porque mi primera mujer falleció de cáncer y haberla visto pasar por eso durante años fue algo horrible", comentó.

Stanley Tucci se plantó frente al cáncer

El tumor que Stanley Tucci tuvo en su lengua no podía ser operado y, por ello, el actor debió atravesar por tratamientos. "Fue muy duro para mis hijos, me vieron seis meses con una sonda a través de la cual me alimentaba, y apenas llegué a asistir a su graduación", dijo.

"Tener cáncer te asusta, pero al mismo tiempo te vuelve menos temeroso", reflexionó el intérprete de 60 años, quien tiene cinco hijos, tres de ellos fruto de su relación con su fallecida esposa Kate y dos de su otro matrimonio con Felicity Blunt (hermana de la actriz Emily Blunt).



"Me siento mucho más viejo de lo que me sentía antes de ser diagnosticado con la enfermedad, pero de todos modos quieres seguir hacia adelante y hacer cosas", expresó.

Stanley Tucci supo mantener su fortaleza y no abandonó su carrera actoral. Mientras trataba su cáncer de lengua, participó en cintas como "Una guerra privada", protagonizada por Rosamund Pike.

Recientemente, el actor formó parte de la serie documental "Searching for Italy".

