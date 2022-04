El actor turco Kerem Bürsin negó tener una relación con Stephanie Cayo. | Fuente: Composición

El actor turco Kerem Bürsin negó tener una relación con Stephanie Cayo después de que fuera vinculado sentimentalmente con la actriz peruana, luego de que ella terminara su romance con el español Maxi Iglesias.

Al ser consultado por la prensa de su país, Bürsin mostró su enojo al ser cuestionado por su vida privada y descartó un acercamiento con la menor de las Cayo.

“Ese término (novia) no es muy agradable. No deberíamos hablar del tema ahora aquí. No quiero hablar de aquello. En lugar de eso, creo que deberíamos cambiar nuestro pensamiento acerca de estos temas. Inmediatamente salen noticias sobre amor, pero es erróneo”, aseveró el actor turco.

Asimismo, Kerem Bürsin comentó que hay cosas más importantes que hablar de un romance que no existe:

“En realidad, la parte que me molesta es mi vida privada. Entiendo por qué estamos hablando de esto, pero ahora en nuestro mundo hay muchas cosas de las que se debería hablar y no de esto. Hay problemas más grandes e importantes sucediendo en nuestro país y en el mundo. Es por eso que mi vida privada no es importante al lado de esos problemas”, agregó.

Stephanie Cayo terminó su relación con Maxi Iglesias

La actriz Stephanie Cayo confirmó el fin de su relación con el también actor Maxi Iglesias, coprotagonista en la película 'Hasta que nos volvamos a encontrar' de Netflix. Fue un romance corto y discreto, pero parece ser que todo ha terminado en buenos términos.

"Nuestra relación ya no sigue, pero la historia de amor sigue en la película y estamos tan contentos los dos de que nuestro amor haya traspasado tantos corazones... somos amigos, nos queremos mucho", declaró la actriz peruana en un evento de la firma de moda Rosa Clará, en España.

Además, la menor de las Cayo habló sobre los recientes rumores que la relacionan con el actor turco Kerem Bürsin, protagonista de la novela 'Love is in the air'. Todo empezó cuando ambos fueron vistos juntos en España; el actor llegó hasta el país ibérico para participar en un proyecto con Antonio Banderas.

"Lo he conocido y me parece un gran tipo, pero todavía no lo conozco mucho, entonces digamos que todavía no lo he conocido muy bien", expresó la actriz de 34 años tras admitir que le parece guapo.

