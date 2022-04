Stephanie Cayo confirma su ruptura con Maxi Iglesias y habla de su amistad con Kerem Bürsin | Fuente: Instagram

La actriz Stephanie Cayo confirmó el fin de su relación con el también actor Maxi Iglesias, coprotagonista en la película "Hasta que nos volvamos a encontrar" de Netflix. Fue una romance corto y discreto, pero parece ser que todo ha terminado en buenos términos.

"Nuestra relación ya no sigue, pero la historia de amor sigue en la película y estamos tan contentos los dos de que nuestro amor haya traspasado tantos corazones... somos amigos, nos queremos mucho", declaró la actriz peruana en un evento de la firma de moda Rosa Clará, en España.

Además, la menor de las Cayo habló sobre los recientes rumores que la relacionan con el actor turco Kerem Bürsin, protagonista de la novela "Love is in the air". Todo empezó cuando ambos fueron vistos juntos en España; el actor llegó hasta el país ibérico para participar en un proyecto con Antonio Banderas.

"Lo he conocido y me parece un gran tipo, pero todavía no lo conozco mucho, entonces digamos que todavía no lo he conocido muy bien", expresó la actriz de 34 años tras admitir que le parece guapo.

VUELVE A NETFLIX

Tras su participación en la película "Hasta que nos volvamos a encontrar", Stephanie Cayo regresa a Netflix con "Amalgama", un filme de humor negro donde comparte roles con el actor estadounidense Tony Dalton.

"Amalgama", dirigida por el reconocido cineasta mexicano Carlos Cuarón, también cuenta con las actuaciones de Miguel Rodarte y Manolo Cardona. La cinta fue presentada en varias ciudades de Estados Unidos y México; además de prestigiosos festivales de cine.

"Hacer esta película fue toda una aventura como actriz, pero, sobre todo, me movió muchas cosas como mujer por tanta cosa que pasa en esa historia", dijo Stephanie Cayo en sus redes sociales.

La cinta se grabó en locaciones paradisíacas de México y República Dominicana; actualmente se encuentra disponible en la parrilla de contenidos del gigante de streaming.

