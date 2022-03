Nicola Porcella defiende a Stephanie Cayo y Bruno Ascenzo tras las críticas por su actuación en "Hasta que nos volvamos a encontrar" | Fuente: Instagram

Tras las críticas y comentarios que recibió la actriz Stephanie Cayo por su participación en "Hasta que nos volvamos a encontrar", la primera película peruana para Netflix, el modelo Nicola Porcella usó sus redes sociales para salir en su defensa.

En sus historias de Instagram, el exintegrante de "Esto es Guerra" escribió un mensaje donde que entre peruanos exista este tipo de ataques, también aprovechó la publicación para felicitar al director de la cinta Bruno Ascenzo, a quien calificó como genio.

"Sigo sin entender por qué tanto 'hate' y críticas. Muchos me van a atacar, pero ya estoy cansado que el dicho 'el enemigo de un peruano es otro peruano' sea cierto", manifestó Porcella al inicio de su publicación, donde además etiquetó Stephanie Cayo.

"@unlunarv (Stephanie Cayo) es de las primeras actrices que ha dejado el nombre del Perú afuera siempre en lo más alto y ni qué decir del director @brunoascenzo que es un genio. Por mi lado me llena de orgullo ver esta película en Netflix y sentir que ellos le están abriendo las puertas a más personas del medio", agregó el exchico reality.

STEPHANIE CAYO RESPONDE A LAS CRÍTICAS

La actriz Stephanie Cayo se mostró indignada de sus compatriotas quienes, según su comunicado, han sido los que más han descalificado su trabajo. Por ese motivo, escribió un extenso mensaje donde se refiere a ello y los invita a trabajar para que así no hablen de otros:

"Chicos, estoy acostumbrada a que me hagan bullying desde el colegio, esto no es nuevo para mí. Toda mi vida me he reído porque siempre me ha parecido que si hablan de ti están detrás de ti y tienen que mirar hacia adelante", se lee en las primeras líneas.

SACA CARA POR BRUNO ASCENZO

Para Stephanie Cayo no es cosa de otro mundo los malos comentarios y defendió al director de "Hasta que nos volvamos a encontrar", Bruno Ascenzo. "Ríanse de lo que gusten, yo me reiré con ustedes. Incluso hasta de mí misma. Respecto a las críticas tuiteras le reitero: Salgan de Twitter y póngase a trabajar o hacer otra película. Eso sí necesitamos, más peruanos haciendo cosas bonitas por nuestro país. Incentivar el odio entre peruanos debe dejarles un vacío grande".

"Mejor póngase a hacer cosas por ustedes mismos y dejen a mi amigo Bruno tranquilo que es un maravilloso escritor y director. Repito, si vas a hablar, muéstrame algo que hayas hecho, que hayas sacrificado tu vida, que hayas luchado por años y luego hablamos. A nosotros nadie nos ha regalado nada. Póngase a trabajar", finalizó.

