Stephanie Valenzuela revela que no ha recibido la reparación económica de Eleazar Gómez: "Es mi derecho". | Fuente: Composición

La modelo Stephanie Valenzuela brindó declaraciones al programa “Despierta América” antes de regresar al Perú para denunciar el trato que le ha dado la prensa mexicana a la información que brindó el juez en su proceso contra su expareja Eleazar Gómez.

Como se recuerda, el actor recibió tres años de arresto domiciliario por agredir física y psicológicamente a la cantante. “Vendieron una historia que no era, titulares que no eran ciertos. La gente lo como tomó como ‘va a dar el perdón’. Nunca ha sido mi intención. Al final se dieron cuenta que no era así”, aseguró.

Si bien ya se encuentra en nuestro país para promocionar su música, confesó que, si las demás mujeres que fueron víctimas de Eleazar Gómez hubieran denunciado, “las cosas hubieran sido diferentes”.

Antes de salir en libertad, el mexicano solo pasó cuatro meses en el Reclusorio de Varones de la Ciudad de México y hasta el momento no le ha pagado la reparación a Stephanie Valenzuela, por ello, la artista peruana se mostró indignada por no recibir dinero para su recuperación psicológica.

“No he recibido un peso del caso que tengo contra Eleazar Gómez y tampoco he otorgado el perdón. No sé en qué momento pasé de ser la víctima a la culpable”, comentó. Asimismo, recalcó que ese dinero de la reparación “es su derecho”.

“Hay un dictamen, emitido por un psicólogo donde afirma que debo pasar un año de terapias y en esta reparación tiene que estar ese pago. Es un derecho que tienen todas las víctimas que dicen la verdad como yo”, sentenció Stephanie Valenzuela.

“Hoy se sabe que dije la verdad”

Eleazar Gómez, de 34 años, quedó en libertad tras aceptar ser culpable de cargos por violencia familiar, por ende, Stephanie Valenzuela asegura que no cambiaría nada sobre haber optado por denunciarlo ante la agresión física de la que fue víctima. La modelo no tiene intención de opinar sobre las medidas tomadas y se atiene a lo que dictaminó el juez.

“Si estas son las medidas que ellos consideraron me va a tocar aceptarlas y simplemente, decirles que estuvo bien denunciar. No me arrepiento, sé que hice lo correcto. Hoy se sabe que dije la verdad”, expresó la intérprete de “El perdón” tras la decisión final en su juicio contra la estrella de telenovelas.

Finalmente, Stephanie Valenzuela concluyó con un mensaje para todas las mujeres en el mundo que sufren violencia: “Las invito a que denuncien para dejar este tipo de precedentes y que no vuelva a pasarle a otras mujeres. Por mí parte, voy a seguir con mi vida y mis sueños”.

