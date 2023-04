Diddy y Sting dejaron en claro que no tienen diferencias y mantienen intacta su amistad. | Fuente: Composición (Instagram)

En mayo de 1997, el rapero Puff Daddy, que hoy se hace llamar Diddy, lanzó su tema 'I'll Be Missing You' con la colaboración de la cantante Faith Evans y el grupo de R&B 112. Un sencillo que rendía homenaje al difunto The Notorious B.I.G., y utilizaba como base el sample de 'Every Breath You Take', el tema compuesto por Sting para su banda The Police, en 1983.

El problema no era que usara fragmentos de la canción del artista británico, sino que lo hiciera sin su autorización. Por eso, Sting procedió a interponerle una denuncia por infringir los derechos de autor. Una demanda que finalmente ganó y le permitió acceder al derecho de que Diddy le pague el 100% de las regalías del tema.

Aunque esta ya es historia conocida, la anécdota revivió esta semana debido a que el rapero estadounidense escribió en Twitter un mensaje en el que corregía a Sting sobre el monto que debe desembolsarle a diario. El vocalista de The Police sostenía en una entrevista de hace cinco años que su colega tenía que pagarle 2 000 dólares al día por las ganancias de 'I'll Be Missing You'.

"No", tuiteó Diddy en respuesta al enlace del video, "son 5 000 [dólares] al día. Amor para mi hermano Sting".

Diddy y Sting, amigos a pesar de todo

En una entrevista que concedió a la revista The Rolling Stone, en 2003, el cantante de The Police afirmó que el dinero que le pagaba Diddy era suficiente para costear los estudios universitarios de varios de los seis hijos que tiene, fruto de sus dos matrimonios. En aquella ocasión contó que fue gracias a Elton John que se enteró de cómo Puff Daddy había utilizado su canción.

"Esos tipos simplemente toman tu basura, la ponen en un registro y se ocupan de la legalidad más tarde. Elton John me dijo: '¡Tienes que escucharla, vas a ser millonario!' Le dije: ‘¡Soy millonario!’. Y me contestó: ‘¡Vas a ser un millonario dos veces!’. Mandé a un par de mis hijos a la universidad con las ganancias, y P. Diddy y yo seguimos siendo buenos amigos", sostuvo entonces.

En efecto, Sting y Diddy se dejaron ver muy cercanos en los MTV Video Music Awards de 1997, cuando realizaron una presentación conjunta sobre el escenario. A pesar de que tenga que pagarle de por vida 5 000 dólares diarios al cantante inglés, el rapero continúa siendo uno de los músicos más ricos de la industria del entretenimiento. En 2022, Forbes estimó que sus ganancias fueron de 90 millones de dólares.

En cuanto al líder de The Police, también se embolsa el 85% de las regalías de 'Lucid Dreams', una canción que el rapero Juice WRLD sacó en 2018, tomando fragmentos del tema'Shape of My Heart'. "'Lucid Dreams' pagará la universidad de mis nietos", se rio Sting en otra entrevista.

