Sylvester Stallone expresó su preocupación por la salud de Bruce Willis, quien en marzo de este año fue diagnosticado con afasia, una condición degenerativa e incurable que afecta el habla y por la que el protagonista de El Quinto Elemento tuvo que abandonar la actuación.

"Bruce está atravesando un momento muy, muy difícil", indicó Stallone en diálogo con The Hollywood Reporter. "Me mata que estemos incomunicados, me hace mal, es muy triste", añadió el actor sobre cómo cambió la relación con su colega desde que hizo pública su enfermedad.

Cuando Willis comunicó su diagnóstico, Stallone fue uno de los primeros en bridarle su apoyo.

"Hace mucho que nos conocemos y rezo por vos y por tu hermosa familia", escribió en sus redes sociales. A inicios de la década de los 90 su amistad se consolidó, y años después tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en la saga Los Indestructibles.

Tras el éxito de las dos primeras películas, Willis fue desvinculado de la tercera entrega debido a desacuerdos con Stallone, quien también fue productor de la saga. El actor de Duro de matar le solicitó el pago de cuatro millones de dólares por cuatro días de trabajo, es decir, un millón de dólares por jornada. Sylvester le ofreció 3 millones, pero Willis rechazó la contraoferta.

Bruce Willis y su retiro de la actuación



Hace unos meses, Scout, la hija de Bruce Willis, confirmó que el actor se retiraba de los escenarios tras ser diagnosticado con afasia.

"A los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente ha sido diagnosticado con afasia, lo que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce deja la carrera que tanto ha significado para él": dijo la hija del actor en un comunicado familiar.

El anuncio ha sido un golpe emocional "duro e impactante" para su esposa Emma Heming. Así lo sostiene una fuente consultada por la revista People, tras confirmar que la modelo de 43 años intenta afrontar este difícil momento.

"No es fácil ver el declive de su cónyuge", expresó el informante al citado medio, quien refirió que Heming también está preocupada por sus niñas ya que "son muy pequeñas y Emma tiene que mantener la compostura por ellas".

"Emma está trabajando con varios profesionales para ayudar a su esposo", agregó la fuente tras revelar que ella ha hecho lo posible para que el actor sea atendido por los mejores médicos. Además, "tiene un asistente en casa para asegurarse de que esté a salvo, pero ella también lo cuida".

"Debido a que Bruce es mayor que Emma, sabían que su salud podría empeorar antes que la de ella. Aún así, su diagnóstico ha sido impactante para ella", manifestó la fuente.

