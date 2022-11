Durante la década de 1980, ambos actores se encontraban en el pico más alto de su carrera, siendo las figuras más importantes del género de acción. | Fuente: AFP

Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger sostienen una buena amistad en la actualidad y, con frecuencia, la presumen a traves de sus redes sociales; sin embargo, este vínculo no siempre fue así. En la década de los ochenta, cuando ambos eran las estrellas más destacadas del cine de acción, una fuerte rivalidad hizo que se "detesten inmensamente".

En una entrevista para la revista Forbes, el protagonista de Rocky dijo la relación con el famoso 'Terminator' no era precisamente la mejor, incluso no podían verse.

"Nos detestábamos inmensamente, no nos caíamos bien. Esto puede sonar un poco vanidoso, pero creo que éramos pioneros en un tipo de género en ese momento y realmente no se ha visto desde entonces. No podíamos soportar estar juntos, en la misma galaxia... realmente nos odiábamos", señaló.

Como se sabe, Sylvester Stallone protagonizó algunas de las sagas cinematográficas de acción más exitosas de los últimos tiempos como Rambo y Rocky. Lo mismo ocurrió con el exgobernador de California que protagonizó cintas taquilleras como Conan el bárbaro, Comando, entre otras. Una situación que los llevó a una "feroz competencia", así lo denomina Stallone.

"Entonces, vino la competencia, porque es su naturaleza. Él es muy competitivo y yo también, y pensé que en realidad ayudó, pero fuera de la pantalla aún éramos más competitivos y eso no era algo saludable en absoluto", agregó.

Con el paso del tiempo, tanto el uno como el otro decidieron resolver sus diferencias. "Nos hemos vuelto realmente buenos amigos", afirma Sylvester. Hace poco, las icónicas estrellas de Hollywood protagonizaron una divertida imagen como antesala a la celebración por Halloween.

Sylvester Stallone preocupado por la salud de su amigo Bruce Willis

Sylvester Stallone expresó su preocupación por la salud de Bruce Willis, quien en marzo de este año fue diagnosticado con afasia, una condición degenerativa e incurable que afecta el habla y por la que el protagonista de El Quinto Elemento tuvo que abandonar la actuación.

"Bruce está pasando por un momento muy, muy difícil", indicó Stallone en diálogo con The Hollywood Reporter. "Me mata que estemos incomunicados, me hace mal, es muy triste", añadió el actor sobre cómo cambió la relación con su colega desde que hizo pública su enfermedad.

Cuando Willis comunicó su diagnóstico, Stallone fue uno de los primeros en bridarle su apoyo.

"Hace mucho que nos conocemos y rezo por ti y por tu hermosa familia", escribió en sus redes sociales. A inicios de la década de los 90 su amistad se consolidó, y años después tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en la saga Los Indestructibles.

