Taylor Swift lanzará libro de su gira y edición vinilo de su álbum 'The Tortured Poets Deparment' en Black Friday

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Taylor Swift anunció el lanzamiento de un libro de fotografías de su gira The Eras Tour y una edición especial en vinilo y CD de su último álbum, The Tortured Poets Deparment: The Anthology, en una cadena de supermercados de Estados Unidos en el Black Friday.

"Empezaremos la parte final de The Eras Tour esta semana, algo difícil de entender. Esta gira ha sido la experiencia más maravillosa y sabía que quería conmemorar los recuerdos que hicimos juntos de una manera especial. Bueno, dos maneras", adelantó la cantante en un mensaje en su cuenta de X.

The Official Eras Tour Book, un libro con fotografías y reflexiones personales de la gira, y la nueva edición de TTPD: The Anthology estarán disponibles en los supermercados Target el 29 de noviembre, la fiesta del consumo conocida como Viernes Negro en EE.UU., y que da inicio a la temporada navideña.

Según la descripción en la web de Target, el libro de 256 páginas incluye unas 500 fotos, entre ellas tomas inéditas de actuaciones de cada era, ensayos y escenas entre bastidores de los instrumentos, trajes o bocetos de la gira más taquillera de todos los tiempos, y tendrá un precio de 39,99 dólares.

Pronto ofrecerá información a sus fans de otros países

En cuanto a las ediciones físicas de TTPD: The Anthology, que hasta ahora solo estaba disponible como un álbum digital, ambas incluyen 35 canciones, ya que suman cuatro temas 'bonus' en acústico. El vinilo, que se compone de cuatro discos y lleva un póster de Swift, vale 59,99 dólares, y el CD 17,99.

Taylor Swift anunció los productos hasta que se agoten las existencias solo en Target, que opera en Estados Unidos y Canadá, aunque la cantante dijo en X que pronto ofrecerá información a sus fans internacionales.

The Eras Tour, que comenzó a finales de 2023 y ha recorrido Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia y Australia, con una recaudación de casi 2.000 millones de dólares, tiene pendientes otros nueve conciertos en EE.UU. y otros tantos en Canadá antes de finalizar el 8 de diciembre en Vancouver. (Con infromación de EFE)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis