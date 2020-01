Taylor Swift se sinceró sobre sus desórdenes alimenticios en su documental. | Fuente: AFP

Taylor Swift habla por primera vez de su difícil relación con la comida, que la llevó a tener desórdenes alimenticios, en el documental "Miss Americana", que se estrenó en el Festival de Sundance y llegará a la plataforma de Netflix este 31 de enero.

"Mi relación con la comida era exactamente la misma psicología que aplicaba a todo en mi vida: si me daban una palmadita en la cabeza, lo registraba como bueno. Si me daban un castigo, lo registraba como malo", comentó a Variety.

La cantante, ganadora de 10 Premios Grammy, contó en el documental de Netflix cómo sus desórdenes alimenticios estaban ligados a las fotos que los paparazzis le tomaban, ya que funcionaban como un desencadenante.



"Cuando veía una imagen mía donde parecía que mi estómago estaba muy grande o alguien decía que me veía embarazada... eso provocaba que me privara de comida, que dejara de comer y punto", dijo Taylor Swift en la cinta.

El documental "Taylor Swift: Miss Americana" se estrenará el 31 de enero por Netflix. | Fuente: AFP

Sus problemas escalaron al punto que empezaron a afectar su actuación durante las giras de conciertos. "Pensaba que debía sentir que me iba a desmayar al final o a la mitad del show. Ahora me doy cuenta que no. Si comes, tienes energía y te fortaleces, puedes dar todos los conciertos y no sentirte débil", señaló la intérprete en "Taylor Swift: Miss Americana".

En otro momento, la cantante de "Lover" aseguró que se ha reconciliado con su figura, como ser talla small en lugar de extra small. Además, dijo que ─cuando estaba muy delgada─ no se daba cuenta de que no era saludable. "Me ejercitaba mucho, pero no comía", indicó.

De acuerdo al comunicado de Netflix, el documental es una "mirada cruda y emocionalmente reveladora" de la intérprete "durante un período de transformación en su vida mientras aprende a aceptar su papel no solo como compositora y cantante, sino como una mujer que aprovecha todo el poder de su voz".



Previamente, Taylor Swift reveló que su madre Andrea tiene un tumor cerebral. Ella fue diagnosticada mientras seguía un tratamiento de cáncer. "Ella es mi fuerza de guía. Casi cada decisión que tomo, lo consulto con ella primero", dijo en ese momento.