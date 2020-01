Álvaro Morte, el actor de ‘El profesor’ en “La casa de papel”. | Fuente: Instagram

El actor Álvaro Morte, de 44 años, que dio vida a “El profesor’ en “La Casa de Papel”, confesó que cuando grabaron la exitosa serie de Netflix no pensaron en inspirar a las personas a luchar contra las injusticias, pero que lograrlo lo hace sentir orgulloso.

“Es algo que hemos hablado con los actores de “La Casa de Papel” y estamos absolutamente encantados de poder facilitar alguna herramienta, aunque lo hayamos hecho de forma inconsciente”, dijo en entrevista para La Tercera.

“Si esto inspira a la gente a luchar contra cualquier injusticia, nosotros nos sentimos absolutamente orgullosos. Jamás lo pretendimos, porque siempre pensamos esto como una ficción, pero de verdad te toca ver a tanta gente luchar contra algo que considera injusto. Es muy potente”, añadió el artista de Netflix.





De otro lado, Álvaro Morte reveló que ha tomado la decisión de separar radicalmente su trabajo como actor y su labor como padre de familia. Por lo que pidió disculpas a sus seguidores, en caso en algún momento haya negado un autógrafo o fotografía.

“Cuando estoy en casa, intento estar el mayor tiempo posible y al 100 por ciento, no quiero saber nada del trabajo y con el móvil apartado, dedicando el tiempo a mi familia. Ahora hay cosas que ya no puedo permitirme hacer, pero por el daño colateral que supone”, explicó el líder de la banda de "La casa de papel".

“Que se te acerque un fan a pedirte una foto es algo agradable, pero cuando ya no estás tú solo es más complicado. Ahora estoy aprendiendo a decir que no a una foto cuando estoy con mi familia”, agregó.

“Me fastidia, porque le corto la ilusión y quizás el cariño a alguien. Pero por ejemplo, en una oportunidad estaba con mi familia en un festival y se acercó tanta gente que uno de mis hijos se puso a llorar porque no entendía qué estaba pasando. Él tiene cinco años. Eso no lo voy a permitir, no quiero que mis hijos sean partícipes de todo lo que es este show de la fama. Pido disculpas de antemano a aquellos que puedan tener acceso a esta entrevista pero cuando esté con mi familia no voy a ser Álvaro Morte, voy a ser el padre de mi familia”, precisó.