Thalía pidió una cadena de oración para la pronta recuperación de su abuela, Eva Mange, que cumplió 103 años. | Fuente: Instagram

La abuelita de Thalía, doña Eva Mange Márquez, tuvo una merma en su salud. Hoy, en lugar de celebrar por alto su cumpleaños 103, sus más cercanos se encuentran preocupados por ella.



La actriz y cantante mexicana denunció que su familiar está en una situación inexcusable, aunque no podía comentar más detalles.

"Más lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables", sostuvo Thalía en un mensaje por Instagram.

Más adelante, pidió una cadena de oración para la pronta recuperación de doña Eva Mange. "En estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz, para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida", agregó junto a una foto donde aparece su abuela.

ZAPATA PIDE CÁRCEL PARA LOS RESPONSABLES

Como se recuerda, el fin de semana, Laura Zapata, otra de sus nietas, dio a conocer que Mange Márquez se encontraba delicada de salud.

"Desafortunadamente, ha sufrido una merma en su salud y yo me encuentro atendiendo este asunto para determinar el motivo de la disminución de su salud", indicó. La actriz de telenovelas mexicanas también pidió a sus seguidores una oración por su abuela.

En el día de su cumpleaños 103, Laura Zapata fue a verla -cumpliendo con los protocolos de salud- pero se encontró con que doña Eva tenía nueve escaras decúbito. Es decir, lesiones en la piel causadas por presión por un prolongado tiempo.

"No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables", demandó en Twitter.

"He tomado cartas en el asunto. Va por ella y todos los que llegan a la honrosa edad de la vejez. Por ellos pido cárcel", subrayó.